David Silva se despide de la Premier League

El jugador español del Manchester City David Silva dejará el club a final de temporada y, tras diez años, cambiará de aires pero no sin dejar huella en la entidad, como jugador con más partidos en la Premier como 'citizen', y en su actual entrenador, Pep Guardiola, que asegura que nadie se mueve entre líneas como el canario.

En un reportaje de DAZN, de homenaje a Silva, Guardiola elogió a su todavía jugador. "Cuando tenemos que buscar espacios libres, él es el mejor que he visto. Nunca he visto a nadie moverse entre líneas como él", se sinceró.

"Es más que un gran competidor, hace jugar al equipo, da pases al juego, es un jugador fantástico. Ojalá vuelva para que podamos hacer una celebración de despedida, totalmente merecida, y que encuentre su lugar para terminar su carrera deportiva", aportó el de Santpedor.

Y es que para Guardiola, Silva es más que un gran competidor. "Hace jugar al equipo, da pases, da juego. Es un jugador fantástico. Decidió irse, lo dijo muchas veces. Quería terminar después de 10 temporadas aquí, ojalá vuelva", reiteró.

Por su parte, David Silva se siente muy agradecido al Manchester City. "Ser el jugador que más partidos ha jugado en la Premier League con este club, para mí es un orgullo", se sinceró.

"Lo que cambia de ser un buen jugador a ser el mejor son las decisiones que tomas en el campo. Cuando empiezas a ganar, la gente te exige ganar. Antes no se ganaba, empezamos a ganar y ahora te exigen ganar, si no ganas es fracaso. Las decisiones son importantísimas, es un juego de decisiones y si las tomas bien, y sabes hacerlas, será mucho mejor", manifestó.

No obstante, reconoció que el fútbol "no es una cosa exacta". "No es que tú coges el balón y ya tienes que hacer una cosa, no. Cuando te viene el balón pasan muchas cosas a tu alrededor y tienes que tomar una decisión pero no es algo exacto", manifestó.

El centrocampista del City se despide este domingo de la Premier League, pero no se va con las manos vacías. "Aparte del fútbol, los trofeos y todo, el cariño que me voy a llevar de la gente es lo más importante", reconoció.

Algunos de sus compañeros o rivales también se deshicieron en elogios hacia el de Arguineguín. "Creo que es un hombre que ha dado muchísimo en España, que ha dado muchísimo a este club también", opinó su compañero en el City Aymeric Laporte.

"La primera palabra que se me viene es 'éxito'. Ha sido muy exitoso, ha ganado muchos títulos, su forma de ver el fútbol, la calidad que tiene, etcétera", manifestó César Azpilicueta.

DAZN acaba de estrenar un vídeo homenaje a David Silva, en el que el centrocampista del Manchester City se despide de la Premier League junto con otros protagonistas de la liga inglesa y Pep Guardiola.