El capitán del Deportivo, Álex Bergantiños, ha prestado declaración este miércoles ante la Policía Nacional en A Coruña tras haberse referido, en un audio que envió a sus compañeros y que fue filtrado, al partido con el Fuenlabrada como un "paripé", motivo por el que está siendo investigado por un presunto delito de corrupción en el ámbito deportivo.

El futbolista del Deportivo fue detenido en la calle por los agentes y trasladado a dependencias policiales en la ciudad gallega. Fuentes próximas a la investigación han confirmado a EFE que se le interroga por si pudiera haber cometido un delito de corrupción entre particulares en el ámbito del deporte.

Fuentes del club coruñés han confirmado la detención del jugador, que se produjo en plena calle, en el marco de una investigación que procede de Madrid.

En el audio difundido por COPE, Bergantiños pedía a sus compañeros que se presenten para jugar el partido aplazado de la última jornada en Riazor para apurar las opciones de quedarse en LaLiga SmartBank si prospera el procedimiento contra el Fuenlabrada.

"He hablado con el presidente y el abogado del club. Lo de la liga de 24 está imposible y la única alternativa de salvar al club del descenso es que siga para adelante el procedimiento que hay contra el Fuenlabrada y que los desciendan", asegura el futbolista en su mensaje.

"Para que no te den el partido por perdido y te quiten puntos por incomparecencia los abogados consideran que lo mejor es presentar mínimo 8 profesionales. No sé qué tipo de partido podría ser, de paripé, incluso hablar a lo mejor con los del Fuenlabrada, 1-0 y nos sentamos, no sé cómo puede hacerse eso", señala en el audio.

El Fuenlabrada confirmó este martes en un comunicado que dio traslado a la fiscalía del audio difundido por el capitán del Deportivo.

"Ante las presuntas pruebas publicadas del audio del capitán del Deportivo de la Coruña, Álex Bergantiños, estamos en la obligación de, como afectados, dar traslado a la fiscalía por un incumplimiento del artículo 286 bis. 4 del Código Penal", publicó el club madrileño.

"Asimismo, si la autoría se prueba, las indicaciones de la directiva de un Club a un capitán para predeterminar el resultado de un partido y/o para no competir profesionalmente suponen un gravísimo incumplimiento de las normas deportivas. Nos sentimos perjudicados por una trama que de forma injusta y posiblemente delictiva pretende perjudicar al CF Fuenlabrada en busca de un descenso administrativo del todo infundado", añadió el club.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha expresado su respaldo a Álex Bergantiños y le ha trasladado "todo su respaldo, poniendo a su disposición todos los medios y servicios del sindicato".

Además, exige máximo respeto para el jugador del Deportivo, "un futbolista de larga e intachable trayectoria".

El equipo coruñés, a través de su presidente, Fernando Vidal, restó importancia al audio que se filtró de su capitán.

"Yo le expliqué a Álex la situación. En ningún caso ni este club ni por nuestra parte se pretende hacer un partido de paripé. Se le dijo que había un riesgo importante si nos declararan incomparecencia, que nos perjudicaría a nivel federativo y dentro de LaLiga. En ningún momento se utiliza esa palabra (paripé)", aseguró el dirigente.

Vidal señaló que en ese mensaje "simplemente" se "insistió en la importancia de presentar una convocatoria con un número suficiente de futbolistas profesionales" y que "para no perjudicar los intereses del club" necesitaban que "estuviera" en A Coruña "el mayor número de jugadores".

"Era un audio coloquial en privado y no tiene importancia", concluyó el mandatario blanquiazul.