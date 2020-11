Javier Cienfuegos: "Me gustaría estar en los Juegos de Tokio y en los de París"

Sobre todo aprovechando que mi mujer es de aquí (risas). Pero también porque es un sitio ideal por lo bondadoso de su clima y por la situación sanitaria de la Isla en estos tiempos de pandemia. Estaré hasta finales de la próxima semana preparándome junto a mi entrenador personal desde hace 17 años, Antonio Fuentes.

¿Cómo ha planificado el trabajo que desarrollará en la Isla?

El trabajo lo centro sobre todo en lanzamientos de diferentes pesos, uno pesado, uno reglamentario y uno ligero, para irme acoplando a los entrenamientos en la jaula, ya que poco lo he podido hacer en la Península. Es cierto que en Badajoz, mi tierra, estamos tranquilos con el coronavirus pero con mucho calo; aquí las condiciones son perfectas y, además, aprovecho cuando acabo los entrenos en la Ciudad Deportiva Gran Canaria para darme un bañito en La Laja.

¿Se esperaba obtener mejores resultados en la Copa del Mundo de Doha-Qatar 2019?

Pues sí. Iba a por medalla, ya que era tercero en el ranking mundial. Pero pequeños detalles me impidieron conseguirla. Me la jugué, pero al final me tuve que conformar con un séptimo puesto.

¿Podría ser usted el primer español que supere los 80 metros?

Eso espero. Va a ser difícil de momento, por la situación sanitaria que padecemos. Tengo 30 años y me queda cuerda para rato; si me respetan las lesiones, habrá tiempo para lograrlo.

¿Aspira usted a tener una carrera tan larga como la del tinerfeño Mario Pestano, el mejor discóbolo español de la historia?

Difícil, porque Mario es Mario. Me gustaría estar en los Juegos Olímpicos del año próximo, si se celebran, y en los de París en 2024. Pero el cuerpo es el que manda.

Ostenta el cargo de diputado del PP, en la oposición, en la Asamblea de Extremadura. ¿Cómo logra compaginar la política con los entrenamientos?

Voy muy justo de tiempo, para no aburrirme y atender de paso a mi familia.

Suponemos que la situación política actual no resulta de su agrado, militando en el PP...

Por supuesto. Es una situación complicada. El Gobierno no ha ido con la verdad por delante. No se puede tratar al ciudadano como lo han hecho. Espero que nuestro líder Pablo Casado, que recibió muchos palos al principio por su juventud, siga creciendo como político porque tenemos mucha confianza en su trayectoria.

Tengo entendido que, en su condición de político, está luchando para que rebajen el IVA al 4% en el mundo del deporte.

Con esta crisis, los deportistas van a salir malparados; la gente va a tener que apretarse el cinturón, por lo que voy a intentar ayudar al mundo del deporte, que es sobre todo salud, y a luchar en la Asamblea de Extremadura para sacar adelante mi proposición.