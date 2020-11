El CB Lanzarote Puerto del Carmen ha completado su estructura como equipo de la élite del balonmano femenino español con el “fichaje” de Samuel Naranjo Legaza como médico del equipo durante la próxima temporada en la Liga Guerreras Iberdrola.

Contar con equipo médico durante toda la temporada no solo ayudará en el transcurso de partidos y entrenamientos, además servirá para que, junto al preparador físico, Toño Cedrés, y el primer entrenador, Miguel Ángel Lemes, se haga una valoración y un seguimiento de las jugadoras para obtener el mayor rendimiento posible de ellas a lo largo del año.

La llegada de Samuel Naranjo completa el organigrama del equipo amarillo tras el fichaje de Toño Cedrés para la parcela física y como segundo entrenador.

El entrenador del equipo, Miguel Ángel Lemes, considera que contar con Samuel significa que “el club va a estar en buenas manos con la llegada del médico. Que ya ha entrevistado a las chicas y que llevará un seguimiento más exhaustivo y profesional del que se llevaba hasta el día de hoy”.

Samuel podrá contar como parte del equipo médico para cuando sea necesario con Moisés Pérez Guadalupe, antiguo jugador de balonmano, natural de Lanzarote y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, con Máster en Urgencias y Emergencias. Trabaja en el Servicio de Urgencias del Centro de Salud de Tías.

Por su parte, el primer médico del equipo tiñosero, Samuel Naranjo, de 39 años, proveniente de Gran Canaria, casado y con dos hijas, llegó a Lanzarote en el año 2013 para realizar la especialidad, se enamoró de la isla y de su trabajo y decidió quedarse con su esposa Arminda.

Samuel es licenciado en Medicina por la ULPGC, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, posee el Máster de Medicina de Urgencias y Emergencias por la Universidad Autónoma de Barcelona y es proveedor avanzado de ITLS (Internacional Trauma Life Suport). Desarrolla su profesión en el Servicio de Urgencias del Hospital José Molina Orosa de la capital conejera, “para los que nos dedicamos a esto nos gusta decir que somos urgenciólogos. Especialidad que existe en todo el mundo menos en España, Portugal y Grecia. Aquí lo estamos luchando y pronto se conseguirá”.

Pero Samuel no quiere olvidar su pasado vinculado al balonmano, “jugué en categorías inferiores del Balonmano Poliguanches y del Juventud Las Palmas. Como adulto en categoría regional jugué en el C. B. Siete Torres y en el C. B. U. D. Vecindario. En este último llegue a ser entrenador de la base y gerente. Luego dejé los clubes y me hice árbitro llegando a categoría territorial. Ahora con mi hija vinculada al CB Puerto del Carmen como papi he querido poner mi granito de arena para que el club disfrute de este año en la Liga Guerreras Iberdrola”.