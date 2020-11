"Aspiramos a todo, pero con los pies en el suelo"

Hemos tenido unas vacaciones, por llamarlas de alguna manera, demasiado largas. Es una situación complicada para nosotras, ya que vamos a necesitar un periodo de adaptación a las nuevas circunstancias después de estar tanto tiempo paradas. Estamos muy contentas de poder volver a empezar con los entrenamientos.

Y casi de inmediato, la primera cita oficial: la Copa de la Reina, que se disputa en Málaga a principios de septiembre.

Tenemos que ir poquito a poco. Lo importante es que las jugadoras, sobre todo las nuevas, se adapten lo antes posible y que no haya lesiones, porque eso nos ayudará a conseguir que el equipo funcione perfectamente.

Nueva campaña, ¿vida nueva en el Rocasa?

Debemos ser conscientes de que cuando llegó el parón por el coronavirus nuestro equipo estaba atravesando una racha de juego muy mala, y que hemos tenido que afrontar varios cambios en la plantilla que nos obligan a hacer un borrón y cuenta nueva para afrontar de cero la nueva temporada, empezando con la celebración de la Copa de la Reina en Alhaurín de la Torre, cumpliendo con todas las medidas de seguridad necesarias para que esta pueda celebrarse.

Ante la amenaza de nuevo de la pandemia, ¿hay temor?

Confiamos en los servicios médicos del Hospital Perpetuo Socorro. Además, partimos con la buena noticia del resultado satisfactorio de los tests PCR que nos realizaron, lo que nos permite empezar la seguridad de estar sanas. Nos toca comenzar a trabajar duro, pero con seguridad.

¿Qué objetivos, a nivel personal y grupal, se marca?

Si hay un objetivo claro esta temporada es el de no tener un bajón de juego tan largo como el que sufrimos la pasada, porque parecía que era un túnel sin salida. Eso no puede volver a suceder, porque el Rocasa siempre es un conjunto que debe aspirar a más, a ganar todos los partidos, pero sin dejar de tener los pies en el suelo. A nivel individual, considero que con mi edad y con mi trayectoria profesional solo puedo pedir que las lesiones me respeten este año.

¿Qué opina de la lesión de larga duración de Adriana Marksteiner, uno de los fichajes, y el regreso de Lisandra Lussón, que vuelve al Rocasa por tres meses, en principio, tras anunciar su retirada?

Para mí fue una sorpresa la lesión de Adriana, porque no sabía estuviese lesionada. Deseamos que se recupere pronto para recibirla aquí con los brazos abiertos. Por su parte, el regreso de Lisandra es todo un notición; se trata de un pilar indiscutible que además conoce a la perfección el funcionamiento del equipo; es el mejor refuerzo que nos podía venir en estos momentos. Va a poder tener una despedida profesional como Dios manda. Nos ha dado mucho y se merece una despedida con su afición y con el calor de sus compañeras.

¿Qué valoración hace de la plantilla que ha confeccionado el Rocasa para este curso?

La incorporación de Lisandra a última hora refuerza el grupo de veteranas, que servirá de contrapunto a las jóvenes que se han incorporado esta temporada y que tienen muchísima calidad. Entre todas vamos a formar un grupo muy competitivo en la pista.