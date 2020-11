Elena Melián deja la selección por su carrera universitaria

Esta competidora del CN Metropole fue bronce en el pasado Mundial de Gwangju (Corea del Sur). 'Después de mucho tiempo de reflexión, he llegado a la decisión de que la próxima temporada no seguiré entrenando con la selección nacional española de natación artística, y voy a apostar por empezar mi carrera en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (...) La 'sincro' ha formado parte de mi vida desde los 6 años, he aprendido muchísimo, y me ha formado como persona y deportista hasta la Elena que soy. Me considero una luchadora y muy ambiciosa cuyo objetivo y sueño siempre fueron los Juegos Olímpicos, he dado mi máximo siempre y luché todo lo que pude. Pero empiezo a ver que esta posibilidad de ser titular en el equipo va disminuyendo y cada vez lo veo más difícil, este último año he estado entrenando de las que más porque era consciente de que tenía que mejorar mucho para llegar al objetivo, pero en mi cabeza me decía: 'tengo que conseguirlo'. Después de este año tan duro psicológica como físicamente, me planteo hasta qué punto compensa arriesgar y luchar por algo, sé que si lo sigo alargando será más difícil. Y me costará aún más rehacer mi vida'.

Además, la nadadora grancanaria asegura que 'no me quito por nada los tres años que he vivido en el CAR [Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat] (...) Solo tengo palabras para agradecer esta oportunidad. Quiero informar ya de esta decisión para que se tenga en cuenta, porque es un proceso lento y hay que llevar a cabo muchos trámites (...) Y repito otra vez que muchísimas gracias por todo'.

Oro en las Series Mundiales de la Federación Internacional en París, deja la puerta abierta a 'seguir ligada a la 'sincro' de una forma u otra porque me apasiona'. Llamada a seguir los pasos de Paola o Thäis cambia la piscina por los apuntes. Deja su estela de magia en el agua.