La UD Lanzarote retira a su equipo femenino y al filial

La directiva de la UD Lanzarote ha decidido retirar de cara a la próxima temporada 2020/2021 su equipo femenino de la Preferent Territorial y a su filial de la Primera Regional de Lanzarote debido a la incertidumbre que el coronavirus ha despertado sobre la continuidad de ambas competiciones el próximo curso, según ha anunciado este viernes el club rojillo.

"Los últimos acontecimientos en cuanto al Covid-19 provocan que la incertidumbre en nuestra sociedad sea máxima en estos momentos. Una incertidumbre que se traslada al plano deportivo y sin conocer a ciencia cierta como se desarrollarán las competiciones en las diferentes categorías federadas", ha explicado el conjunto lanzaroteño en un comunicado.

Si bien la idea principal del club era mantener a los dos equipos en competición, ello no será posible "por la falta de apoyos económicos y por la incertidumbre que se vive en estos momentos", ha precisado. Por ello, no confirmará a ninguno de los dos equipos de cara a la próxima temporada, un plazo que se cerraba este lunes, 17 de agosto.

"El club rojillo ha trabajado hasta última hora con la posibilidad de mantener el equipo femenino que tan buen papel realizó la pasada campaña en la Preferente Territorial Femenina. Se han mantenido reuniones con diferentes empresas privadas que querían colaborar para mantener el proyecto deportivo, aunque dada la actual situación no se ha terminado de concretar estas ayudas", ha puntualizado la directiva, que asegura que la situación ha sido muy parecida en el caso del filial rojillo.

El conjunto no quiere "poner en peligro su viabilidad económica y deportiva", por lo que ha tomado esta "difícil" decisión pensando "con la cabeza" y sin "dejarse llevar por los sentimientos hacia unos colores". Si bien ha indicado que espera que este no sea "un adiós definitivo" a ninguna de las dos secciones, por lo que se pondrá a trabajar desde ya para que regresen "en un futuro no muy lejano, cuando las condiciones sean las más óptimas para ello".

Finalmente, ha agradecido "a los jugadores, jugadoras y componentes del cuerpo técnico que han formado parte de ambos equipos" por todo el trabajo que han desempeñado en este tiempo.