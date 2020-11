El central azulgrana Gerard Piqué dijo este viernes que lo vivido en Lisboa "es una vergüenza" y que "el club necesita cambios estructurales", justo al finalizar la histórica debacle ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones (2-8).

"Un partido horrible, una sensación nefasta. Vergüenza es la palabra. No se puede competir así, no se puede ir así por Europa. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez, es muy duro. Espero que sirva de algo, el club necesita cambios", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

El central y uno de los capitanes del equipo fue muy contundente en su autocrítica tras la histórica eliminación en Champions. "No hablo del entrenador, ni de los jugadores. Estructuralmente el club necesita cambios de todo tipo", apuntó antes de ofrecerse incluso para dejar su sitio a otro.

"Nadie es imprescindible. El primero que me ofrezco soy yo, que si tiene que venir sangre nueva y cambiar esta dinámica, soy el primer en irme, en dejarlo, porque creo que ahora sí que hemos tocado fondo. Todos tenemos que mirar para dentro y reflexionar y decidir qué es lo mejor para el club", añadió.

Setién: "Razón tendrá"

Quique Setién, el entrenador del Barcelona, dijo este viernes que "si (Gerard) Piqué pide cambios estructurales, algo de razón tendrá" ,al finalizar el histórico 2-8 ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

"Yo tan solo llevo ocho meses aquí, pero si lo dice Piqué, que lleva tanto tiempo, algo de cierto tendrá su conclusión y seguramente algo habrá que cambiar", añadió en declaraciones a Movistar+.

Además, el Setién admitió que la de hoy "es una derrota tremendamente dolorosa, creo que son demasiados goles. El equipo se ha visto desbordado y el Bayern ha tenido mucha efectividad".

Por último, no quiso pronunciarse sobre su futuro como técnico azulgrana: "todavía es todo muy cercano para saber si voy a continuar o no. No depende de mí y hay que hacer una reflexión teniendo en cuenta lo que ha sucedido".