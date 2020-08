Óscar Sánchez se impone con autoridad en El Salobre

Óscar Sánchez ejecuta un golpe, ayer, en El Salobre Golf Old Course.

Óscar Sánchez ejecuta un golpe, ayer, en El Salobre Golf Old Course. LP/DLP

Óscar Sánchez, con una fantástica vuelta de 67 golpes brutos para un total de 71 netos, se imponía ayer en la tercera cita del Top Golf Challenge Gran Canaria 2020, celebrada en El Salobre Golf Old Course. El ganador no dio ninguna opción a sus rivales, rubricando una brillante victoria en el campo sureño. Lograba cinco birdies, en los hoyos 1, 4, 5, 10 y 12, y tan solo dos bogeys en el 3 y el 13.

La segunda plaza fue para Bernabé González, que firmó una tarjeta de 72 impactos (71 netos), adelantando a Jeppe Friestad, al que sus 72 netos le daban la tercera posición empatado con Benjamín Ruiz de la Fuente.

Con los resultados registrados ayer en el Salobre Golf Old Course, el ranking provisional de la fase regular del Top Golf Challenge Gran Canaria sigue encabezado por Fady Rivero, que a pesar de no obtener un gran resultado debido a una lesión que mermó su juego continúa líder con 180 puntos.

Segundo en esta clasificación general se encuentra Pedro Caro-Accino con 170; la tercera plaza recae en el ganador de la tercera cita del circuito, Óscar Sánchez, con 145; cuarto está Leif Inge, también con 145; en la quinta posición es para figura Benjamín Ruiz de la Fuente, con 125.

Anfi Tauro, siguiente parada

El prestigiosos certamen golfista volverá el próximo mes de septiembre en las instalaciones de Anfi Tauro Golf, mientras que la última prueba de la fase regular será en octubre en Lopesan Meloneras Golf. Cabe recordar que los dos primeros torneos se desarrollaron en Maspalomas Golf y en el Real Club de Golf de Las Palmas.

De la fase regular del Top Golf Challenge Gran Canaria 2020saldrá la clasificación que otorgará una bonificación de puntos de cara a la gran final, a disputar en octubre en un campo por determinar.