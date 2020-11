Carlos Núñez: "El Covid-19 lleva a los regatistas a competir muy presionados"

Actualmente nos encontramos en una situación de total incertidumbre en todos los ámbitos: laboral, deportivo, social? Cada día tenemos que estar preparados para afrontar los cambios que se originan por la actual situación de pandemia. Fue muy duro tomar la decisión de participar en esta competición y no lo tuvimos claro hasta el mismo momento de subir al avión, pues se trataba de la primera competición a nivel nacional de la Real Federación Española de Vela tras la vuelta a la nueva normalidad. Fue una gran responsabilidad decidir si participábamos, porque bajo mi opinión, esta decisión tenía que haber sido tomada en las altas esferas y no traspasarla a las federaciones autonómicas, clubes, técnicos o padres, como ocurrió. Aun así antepusimos la seguridad y la Federación Canaria decidió llevar a cabo un PCR antes de viajar y otro a la vuelta a todos los que viajamos, siendo afortunadamente negativos. Este campeonato fue una experiencia piloto, donde el incumplimiento de las normas de seguridad sanitaria podía penalizar los resultados deportivos.

Situación estresante para estos jóvenes regatistas...

Estamos hablando de un equipo con niños que no sobrepasan los 15 años. En esta ocasión, al esfuerzo de mantener un alto nivel de concentración, tuvieron que sumar el cumplimento de un nuevo y estricto protocolo de seguridad que no se ha había aplicado hasta ahora, como horarios cerrados para acceder al club o salir al agua, permanecer en todo momento en una zona delimitada del varadero, uso restringido de aseos, mascarilla permanente hasta el momento de subir al barco, prohibido pisar el suelo sin zapatillas? Y todo con jornadas larguísimas de casi diez horas donde la temperatura rozaba los 40 grados y una humedad asfixiante. En este campeonato hemos visto claramente que el Covid-19 obliga a los deportistas a competir muy presionados y a realizar un sobreesfuerzo.

¿Cree que todas estas limitaciones mermarán el interés por el deporte de competición?

Tenemos suerte que la vela es un deporte al aire libre y eso nos beneficia frente a otros que se desarrollan en espacios cerrados. Hoy en día practicar deporte supone un lujo y, después de haber vivido un confinamiento, somos más conscientes de ello. Pero hemos perdido la sociabilidad que nos aportaba ir a una competición, conocer y convivir con otras personas. Hasta que la situación de pandemia no se solucione, estas medidas son necesarias y, al final, también formarán parte del aprendizaje de vida para estos niños. Durante el campeonato, tuvimos que llevar a cabo una importante labor de concienciación con charlas diarias para explicarles y recordarles todas las medidas que no se podían olvidar de cumplir, porque de lo contrario, se les aplicaba una penalización. El deporte de competición continúa aportando mucho, y cada vez más, en el aspecto psicológico.

¿Cómo influyó esto en los resultados de Canarias en el Campeonato de España?

Al ser el primer campeonato nacional de la Federación Española con la normativa del Covid-19 dio lugar a que los niños estuvieran muy dispersos y no estuvieron plenamente concentrados hasta pasados unos días. Las condiciones meteorológicas también fueron muy complicadas: ola corta y larga, pero no más de siete nudos de viento. Eso condicionó a los que tienen más peso del equipo. Pero si somos objetivos, analizando los resultados, obtuvimos la medalla de bronce de Jaime Ayarza en la categoría sub 16 y la de plata de Miguel Padrón en la sub 13 masculina. Entre los diez primeros puestos de la clasificación absoluta hubo cuatro deportistas Náutico de Gran Canaria. Tenemos un equipo potente. Quizás, sin esta presión añadida podíamos haber logrado algo más.