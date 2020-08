El exconsejero del Valencia se querella contra Peter Lim y Jorge Mendes por corrupción y otros delitos

El exconsejero del Valencia CF, Antonio Sesé, ha anunciado este viernes por la mañana la presentación de una querella contra el máximo accionista del club, Peter Lim, y el representante de futbolistas Jorge Mendes por cuatro delitos: administración desleal, imposición de acuerdos abusivos por parte del accionista mayoritario, corrupción en negocios privados y blanqueo de capitales. "Ante la grave situación económica, deportiva y social que atraviesa el Valencia CF ha decidido dar un paso al frente y ha emprendido acciones penales contra Peter Lim y su entorno por la gestión del club", explicó el que fuese consejero del club en 2012 y que, en 2014, apoyó al expresidente Amadeo Salvo en la venta del Valencia CF a Peter Lim, al que ahora acusa. "Nos han tomado el pelo", ha apostillado en una rueda de prensa.

Se trata de asuntos muy graves después de un año de investigaciones de Sesé y su abogado, Miguel Durán, el expresidente de la ONCE. "Llevamos un año recabando información para ponerla en manos de la justicia. Hemos observado la posible comisión de varios delitos. El miércoles se presentó la querella en los juzgados de Valencia", aseguró Sesé en una comparecencia pública. La querella fue interpuesta el pasado miércoles en los juzgados de Valencia, pero aún no ha sido admitida a trámite, en el caso de que prospere.



Las acusaciones contra Lim

Entre otros delitos por los que se acusa a Lim y Mendes, el más grave es el de haber cobrado, supuestamente, "95 millones de euros" en comisiones por compraventas de futbolistas tras mover más de "700 millones" en distintas operaciones. "Lim dejó el club en manos de profesionales como Marcelino y Mateu Alemany y se ganaron títulos, pero los destituye por motivos claros: eran un obstáculo para la compraventa de jugadores de Mendes. Fueron sentenciados por ser molestias en fichar lo que ellos querían", ha asegurado.

Sesé también ha denunciado la contratación de futbolistas lesionados como una de esas irregularidades. "Si yo me quedo ciego y me contratan para realizar una tarea de contratación de futbolistas, no podré hacer mi tarea de manera óptima". En concreto, ha puesto el ejemplo de Mangala y ha asegurdo que su llegada desde el Manchester City se produjo con "presiones a los médicos" porque "se conocía perfectamente que no podía jugar".

El detonante para presentar la querella ha sido, según el abogado Miguel Durán, "el riesgo cierto de que por el hecho de incumplir las obligaciones con la plantilla el equipo pueda verse inmerso en un descenso administrativo automático".

El estadio y el vencimiento de la primera fase de la ATE el próximo mes de mayo es una de las causas de la querella: "Si las autoridades echan abajo la ATE, serían 120-150 millones de pérdidas para el club", ha señalado un Sesé que también ha echado la vista atrás para hablar de la entrada de Meriton en el Valencia que, en su día, él apoyó: "En el business plan inicial se estipulaba que en cinco años deberíamos generar beneficios de 140 millones. Pese a que no lo cumplieron al principio preferí mantenerme callado, pero viendo la compraventa de futbolistas, siempre con el beneficio a Mendes, el no cumplimiento de la ATE, el desmantelamiento del club... me ha hecho ponerme en frente de esta gestión".

El abogado Miguel Durán, figura muy mediática en los años 90 por su presencia en las televisiones, aseguró que si no se toman medidas se pedirán al juez medidas cautelares para arrebatar la gestión del club al señor peter Lim.

Ambos han explicado que el presidente de la Liga, Javier Tebas, está al corriente. "Tebas quiere estar al tanto de todo, la LFP tiene capacidad para activar mecanismos de sanción contra los directivos".