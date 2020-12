El piloto español Fernando Alonso aseguró, al valorar su participación en las 500 millas de Indianápolis en las que el asturiano concluyó en vigésimo primera posición, que "cuando gano es que me lo han regalado y cuando algo sale mal ya se sabía".

"Cuando gano uno de estos retos es que me lo han regalado y cuando sale algo mal o te han vetado o ya se sabía. En el pasado quizá estas cosas me afectaban ahora me hacen gracia. Que alguien con dos títulos de Fórmula 1 y del Mundial de resistencia que corra el Dakar o las 500 millas, sin ningún tipo de objetivo, sólo correr. Cuando veamos eso en mucha gente de los que hablan, tendrán razón", señaló Alonso en una charla en Instagram.

En este sentido, el piloto asturiano negó que hubiera habido algún tipo de veto por parte de la marca Honda para que no corriese con el equipo Andretti.

"Es una tontería. Antes de correr tenía otras opciones, una de ellas era Andretti y la otra era la de McLaren y al final sentía que merecíamos otra oportunidad. A partir de ahí todo lo que se dijo y se dice, como ahora que todo el mundo sabe que no era posible ganar con Chevy", explicó Alonso.

El piloto español que regresará el próximo año a la Formula 1 se plantea el siguiente curso como un año de trabajo y transición en espera de que la categoría reina esté en el año 2022 "más igualada"

"El objetivo es prepararme bien, volver a la competición, estar cada finde activo y preparar un 2022 con una Fórmula 1 más igualada, aunque eso no se sabe por ahora", indicó Alonso.

Alonso que ganó los Mundiales del año 2005 y 2006 con Renault, valoró a su entonces compañero en la escudería francesa, el italiano Giarcarlo Fisichella, como el compañero del que guarda "mejores recuerdos".

"Mis mejores recuerdos son con Fisichella. Ganamos dos mundiales, entrenábamos en Kenia en pretemporada. Había muchas actividades en esos años y la Formula 1 en sí era una Fórmula 1 maravillosa. Era otro tipo de competición, muy diferente a la de hoy", explicó Alonso

El piloto asturiano también se refirió a la situación que está viviendo esta temporada el alemán Sebastian Vettel, cuádruple campeón del mundo.

"Es una situación difícil porque el coche es difícil, ha habido otros años que estaban luchando por el mundial, pero cuando el coche está para luchar por la Q3 y estar entre los 10 primero hay que poner el foco en alguien. Han tenido alguna oportunidad, pero pocas, hay que reconocer que Mercedes ha estado por encima del resto", concluyó Alonso.