"El equipo quiere aspirar a todo este año, pero hay que ser cautos"

La verdad es que bien. Ya conocía Gran Canaria. Estuve en una etapa como jugador en el CV Gáldar en la temporada 1993-94, quiero recordar. Tengo amigos aquí y he visitado la Isla en varias ocasiones.

¿Cómo afronta el nuevo reto de dirigir al primer equipo del Olímpico en la élite, en un año en el que las miras son altas?

Con mucha ilusión. Es un proyecto ambicioso. Está claro que el equipo pretende aspirar a todo, pero evidentemente yo tengo los pies en el suelo. Tengo que mantener el equilibrio, contener la euforia o el drama. Esto lo dará el trabajo diario. Hay que conocer a la plantilla, trabajar sin prisas. Venimos de estar cinco meses sin competir... Todo estas cosas hay que saber conjugarlas bien. El primer paso es compenetrar a una plantilla totalmente nueva, y eso lleva tiempo. Por eso hay que ser cautos. Si tenemos paciencia las cosas irán bien.

Después de una larga etapa dirigiendo a la selección española femenina, a la que llegó en 2013, ¿qué le llevó a volver a la competición de clubes?

Llevó siete años desconectado de lo que es la Superliga. Era el momento. Juan Manuel Campos, el presidente, ha estado todos los años detrás de mí para que viniese. Al final, se ha dado todo para que este sea el momento de dar ese salto, de vivir el trabajo diario de un club. Hay que resetearse y cambiar el chip, pues es otro tipo de trabajo distinto al de seleccionador. Vamos a ver si podemos hacer todo lo que tenemos pensado, porque con las circunstancias que vivimos es todo una incógnita.

¿Cómo se vive el inicio de una campaña marcada por la incertidumbre por el coronavirus?

A día de hoy veo la cosa difícil. El deporte no tiene las estructuras para poder cumplir con todo ese protocolo sanitario que se nos exige, y que tenemos que cumplir sí o sí porque la salud es lo primero. Tengo muy claro que mi objetivo está en ir muy poco a poco, sin poner en riesgo a ninguna jugadora, ni a los técnicos, ni a toda persona que tenga que ver con el club. Es un trabajo de todos los equipos, de todo el deporte en general, porque hay que ser conscientes de lo que nos estamos jugando. Y si en algún momento hay que parar, pues habrá que hacerlo sí o sí.

El largo tiempo de parón y una pretemporada tan especial -el equipo inicia hoy la preparación- será algo que pagarán todos los clubes.

Todos vamos a pasar por el mismo proceso. Con la gente que estoy en contacto de otras ligas que han empezado en el extranjero, me dicen que van midiendo mucho todos los pasos que dan, siendo conscientes de que lo prioritario es la salud; no se arriesga. Necesitamos al menos hasta diciembre para que esto se encauce un poco. Ese periodo hasta diciembre no se cómo vamos a solventarlo.

¿Qué nos dice de la plantilla que ha logrado confeccionar el IBSA CCO 7 Palmas?

Es una plantilla muy equilibrada. Tenemos bien cubiertas todas las posiciones y las jugadoras tendrá que pelear por tener minutos. Eso siempre es bueno, y más en estos momentos de incertidumbre.

Llega a un club, el Olímpico, que se caracteriza por contar con una productiva cantera. ¿Va a fijarse en ella?

Por su puesto. Creo mucho en que hay que darle oportunidades a las jóvenes. Todos los equipos deben pasar alguna vez por un cambio generacional, y para eso debes tener a las jóvenes motivadas, que puedan tener contacto con el primer equipo. La importancia de un club está en la base, no en los resultados del primer equipo.

La retirada del Logroño abre el abanico de candidatos al título de la Superliga.

Una retirada significa que algo falla en el sistema. Pero bueno, eso permite que exista un ramillete de equipos, entre ellos nosotros, que aspiran a ocupar ese trono, y permite que la liga se iguale mucho.

¿Qué le parece que dos equipos grancanarios, el Guaguas en masculino y el IBSA en féminas, aspiren a todo este curso?

Feliz de que vuelva el Guaguas. Recuerdo partidos histórico a cara de perro contra ellos cuando estaba en el Son Amar, con el Centro Insular de Deportes a reventar.