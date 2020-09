David Silva, presentación con la Real y positivo por Covid-19

Día agridulce el de ayer para David Silva. El grancanario, después de una década gloriosa en Inglaterra con el Manchester City, escenificaba su vuelta al fútbol español con su presentación oficial como jugador de la Real Sociedad. Poco después de la puesta de largo en clave txuriurdin, se hacía público que el resultado del test del coronavirus que pasó por la mañana en un centro hospitalario de la capital donostiarra había sido positivo.

Desde ese momento, el de Arguineguín, que está asintomático, fue aislado y deberá someterse a una cuarentena. Lo más curioso es que el campeón del mundo y de Europa con la selección española se había sometido a una prueba el pasado viernes en Las Palmas de Gran Canaria, arrojando la misma un resultado negativo.

Según el comunicado de la Real Sociedad, David Silva llegaba el domingo a Bilbao, pasó la noche en San Sebastián y fue en el segundo test que obliga el protocolo, el que se le practicaba durante la mañana de ayer en Donosti, en el que se le diagnosticaba que estaba afectado por la Covid-19.

Por suerte para el club donostiarra, futbolista isleño no coincidió en sus primeras horas como jugador de la Real con otros miembros de la plantilla, ni tampoco había acudido a Zubieta, la ciudad deportiva de la entidad donostiarra donde tenía previsto comenzar a entrenarse a partir de hoy.

Sin duda un alivio para la entidad guipuzcoana, que se ha visto muy afectada por el coronavirus en las últimas semanas. Con el de Arguineguín, ya son cinco integrantes del plantel los que han dado positivo por Covid-19. Y en menos de quince días.

Antes del caso de David Silva, Mikel Oyarzabal era el último componente de la plantilla realista en confirmar que estaba afectado por el virus. Lo hizo el pasado domingo y tuvo que renunciar a la convocatoria de la selección española absoluta, que ayer quedaba concentrada en Madrid para preparar los dos partidos de la Liga de Naciones, ante Alemania, este jueves, y Ucrania, el domingo.

El primer día del grancanario como jugador de la Real Sociedad se ensombreció tras su presentación oficial en el Reale Arena de San Sebastián, antes Anoeta. Allí, en sus primeras palabras a los medios de comunicación, asumía el rol de estrella con el que llega a orillas de la playa de La Concha.

"Asumo el papel que he intentado asumir desde que empecé en el fútbol, intentar ser importante en el equipo y en este caso con mi experiencia intentar ayudar a los más jóvenes. Me traen para eso, para intentar ganar. Durante mi carrera he tenido la suerte de ganar muchas cosas y voy a intentar hacerlo aquí también, como durante toda mi trayectoria", expuso.

David Silva desvelaba que durante este verano, tras conocerse que finalizaba su larga etapa en el Manchester City, le llegaron "grandes ofertas y de todos los sitios" hasta que se decantó por la Real.

Y no sólo por el aspecto deportivo. "Lo personal también ha sido importante para tomar la decisión. Hace muchos años ya viví en el País Vasco -actuó una temporada en el Eibar de Mendilibar cedido por el Valencia cuando aún era una promesa- y me encontré muy a gusto con el trato de la gente. Ahora, con mi familia, hemos decidido volver" comentaba el campeón del mundo y de Europa con España.

Dejaba claro el grancanario que no llega como el sustituto de Martin Odegaard, estrella del cuadro donostiarra la pasada temporada que vuelve al Real Madrid: "Esto de suplir a alguien en el fútbol... Los jugadores van y bien. Al Manchester City también llegarán otros jugadores pero no a suplirme a mí, sino a hacer su papel y su juego. En mi caso es igual".