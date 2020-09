Iballa Ruano, campeona nacional de Stand Up Paddle Surf

campeona de España de Stand Up Paddle Surf en la modalidad de olas, al superar en una reñida final a la rider vasca Alazne Aurrecoechea, a la también grancanaria Alexia Kiefer, que finalizó tercera en su debut en una competición de la Federación Española de Surf (FESurfing) y la gallega Esperanza Barreras, que fue cuarta. Con este triunfo, Iballa suma nueve campeonatos nacionales de forma consecutiva, prolongando una hegemonía que comenzó en el año 2012. Iballa Ruano Moreno ha revalidado su título de

La primera jornada del Campeonato de España (CESURF) celebrado en la playa de A Frouxeira, en la localidad coruñesa de Valdoviño, arrancó con la categoría de SUP olas y estuvo marcada por los estrictos protocolos de salud e higiene desarrollados por la FESurfing, que garantizaron la seguridad de los corredores, jueces y público en general.

El evento en el que se celebra el vigésimo aniversario de la federación, arrancó a primera hora de la mañana, coincidiendo con la marea vacía. En su primera manga, Iballa Ruano sumó 16.17 puntos, gracias a dos olas de 8.00 y 8.17 puntos, que le sirvieron para clasificarse directamente para la final. La ronda decisiva estuvo marcada por la emoción, ya que hubo que esperar a los instantes finales para certificar el triunfo de la rider de Pozo Izquierdo, con dos últimas olas de 6.33 y 6.10 puntos, para un total de 12.43 puntos.

"Ha sido una liberación poder volver a competir", destacó Iballa Ruano nada más salir del agua. "Este triunfo es muy especial, ya que la pandemia de la COVID-19 ha cambiado todos los planes deportivos de la temporada y aún no sabemos si será el único campeonato del año", señaló la rider canaria, que se mostró contenta de poder surfear en Galicia, con buenas olas y un tiempo ideal. Iballa agradeció el apoyo del Grupo Anfi, Volkswagen Comerciales Canarias y Starboard, que le han permitido mantenerse "al máximo nivel y seguir acumulando éxitos en esta época tan compleja".

La corredora vasca Alazne Aurrecoechea llegó a los últimos compases del heat con opciones reales de victoria, ya que solo necesitaba una ola de 7.43 puntos para alzarse con la victoria, pero esa oportunidad no se consolidó antes de finalizar el tiempo reglamentario, terminando segunda con una puntuación combinada de 9.80 puntos.

El tercer lugar fue para la grancanaria Alexia Kiefer, que al igual que Iballa Ruano, compagina el circuito profesional de windsurf y el SUP Olas. Alexia, con solo 15 años, ha debutado en Galicia con este meritorio resultado en el campeonato nacional de Stand Up Paddle Surf, que ya luce en su palmarés junto al quinto puesto logrado en el campeonato del mundo de windsurf de Gran Canaria en 2019. El cuarto escalón del podio lo ocupó Esperanza Barreras, doble campeona del mundo en la modalidad de SUP Larga distancia y en la Carrera Técnica (Beach Race), en el último Mundial ISA celebrado en El Salvador.

En categoría masculina, la victoria fue para el gallego Guillermo Carracedo, que al igual que Iballa, logró revalidar su título de 2019, tras superar a Óscar Ruíz, Oihan Aizpuru y el joven Manuel Hoyuela.