Carla Suárez contra el cáncer

"Hola a todos, quería informarles que los médicos hace unos cuantos días me detectaron un linfoma. Es un linfoma de Hodgkin que requiere de seis meses de quimioterapia. Estoy bien, estoy tranquila y, sobre todo, con ganas de afrontar lo que se venga".

De esa manera, la tenista grancanaria Carla Suárez, una de las mayores deportistas de la historia de Canarias, anunció que empieza el torneo de su vida: un partido contra el cáncer. La jugadora isleña comunicó su situación a través de un vídeo publicado en su redes sociales. Un diagnóstico que es el resultado a varias pruebas médicas que se le han practicado durante las últimas semanas, después de que varias indisposiciones no permitieran a la tenista cumplir con su régimen de entrenamientos de una manera natural para su nivel. Todo sin perder su sonrisa.

"Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad. La paciencia y la confianza en mí misma me guiaron a lo largo de mi carrera. No es el rival más fácil con el que tratar. Necesitaré mi mejor esfuerzo", escribió Carla Suárez en su publicación en redes sociales.

La semana pasada, la grancanaria anunció que se daba de baja del Abierto de Estados Unidos. Solo unos días atrás, la grancanaria, de 31 años -cumplirá 32 mañana-, también se retiró del cuadro del torneo de Cincinnati, que se disputó en Nueva York por la pandemia. Suárez sentía "un malestar general" cuando trabajaba a "alta intensidad", según trasladó a través de su gabinete de prensa.

Esa razón movió a Suárez a someterse a distintas pruebas médicas durante las últimas semanas en Barcelona, la ciudad donde reside desde hace años. Desde los primeros síntomas, los médicos recomendaron a la tenista "reposo general", dogma que ha guardado desde finales de julio. Su plan de preparación para el reinicio de la temporada se interrumpió.

Las primeras exploraciones no fueron concluyentes y la evaluación de Suárez continuó hasta llegar a este cáncer. Esta enfermedad atacó hace poco al actor malagueño Dani Rovira, que hace unas semanas comunicó que estaba curado del cáncer.

El abrazo de todos

Tras su anuncio, la tenista grancanaria recogió los mensajes de apoyo del mundo de la raqueta, del deporte y de la sociedad. Desde los equipos insignes de Canarias, como la UD Las Palmas, el CD Tenerife o el Herbalife Gran Canaria, a instituciones como LaLiga o el FC Barcelona. Los perfiles de la WTA, Wimbledon o Roland Garros también se sumaron a este empujón a Carla Suárez. Sus rivales del circuito como la rumana Simona Halep o la checa Petra Kvitová arroparon a la grancanaria de la misma manera que Carlos Sainz, piloto de Fórmula Uno, y los futbolistas David de Gea, Lucas Vázquez o Arthur Melo. Pero también de dos de las mayores leyendas del deporte español: Rafa Nadal y Pau Gasol. "Mucha fuerza, estamos contigo", escribió el catalán. "Mucha fuerza Carla en estos momentos duros de la vida. Seguro que como dices con positivismo, la fuerza que siempre has tenido y la ayuda necesaria lo consigues. Un beso grande", añadió el tenista balear. Una muestra del cariño que despierta Carla Suárez.

El pasado mes de diciembre, Suárez decidió que esta temporada en curso sería su última como profesional. En total, 16 años al máximo nivel donde su nombre ha sido parte del despertar del tenis femenino en España tras unos años duros después de las retiradas de Arancha Sánchez Vicario y Conchita Martínez. El talento de la tenista isleña superó sus pocos centímetros para llegar al número seis del ranking en febrero de 2016.

En su palmarés, dos títulos: Doha (2016) y Oeiras (2014), además de tres títulos en dobles con Garbiñe Muguruza. Dentro del Grand Slam, Suárez ha alcanzado siete veces los cuartos de final (tres en Australia, dos en Roland Garros y otras dos en Estados Unidos). En su carrera ha sido habitual con España en la Copa Federación, además de jugar tres veces los Juegos Olímpicos (Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016).