Luis Enrique, seleccionador español, explicó este miércoles que Adama Traoré no ha viajado a Stuttgart para el estreno en la Liga de Naciones ante Alemania por "un resultado dudoso" en un test del coronavirus, pero no descartó al extremo para el encuentro del domingo frente a Ucrania.

"Adama ha tenido un resultado dudoso unos días antes de venir a Alemania y ahora mismo para este partido no ha podido viajar, pero para Ucrania los doctores me dicen que hay alguna posibilidad", reconoció Luis Enrique en su rueda de prensa telemática.

El seleccionador español está pendiente de una conversación con los doctores para conocer nuevos resultados de los test posteriores a los que se ha sometido Adama, antes de tomar una decisión definitiva sobre la continuidad del jugador en la concentración de la selección en Las Rozas.

"Esperaremos noticias pero en ningún caso vamos a arriesgar con ningún jugador y cuando pueda volver a la actividad será el momento de hacerlo", aseguró. "Puede estar en el siguiente partido ante Ucrania pero falta la confirmación de los médicos", sentenció.

"Muchos jugadores"

No me preocupa tener que probar muchos jugadores, aunque sea por diferentes motivos. Hay jugadores que se retiran, otros que juegan en ligas menores y yo como seleccionador tengo que buscar soluciones. No me preocupa, al revés. Como país hemos ganado muchos títulos en las categorías inferiores y el fútbol español sigue estando a un gran nivel", indicó en la rueda de prensa previa al partido con los alemanes.

"Yo, lo único que tengo que hacer es beneficiarme de esta situación con tan buenos jugadores. No me fijo si un futbolista ha venido 10 ó 12 partidos, o incluso si estuvo hace unos meses. En función de lo que vaya viendo veré qué hago y con qué jugadores me quedo para mi estilo de juego. Por lo que veo en los entrenamientos tengo un gran grupo de jugadores", añadió.

Además, el técnico asturiano dijo que "no sólo a los que están ahora". "Cualquiera de los que ha venido anteriormente puede volver a venir. Yo no cierro las puertas a nadie. Soy claro y directo. Ahora tenemos que ir a por los resultados, no hay excusa que valga", agregó Luis Enrique, cuyo objetivo en esta 'Nations League' es "ganar todos los partidos". "Ese es el objetivo que me marco independientemente del rival".

En este sentido, Luis Enrique tuvo que contestar varias preguntas más sobre cómo selecciona a sus jugadores. En la posición de central ha convocado a 11 distintos desde su llegada. "Puede que el culpable -quizás- sea yo. Es la posición a la que más les exijo a mis jugadores. Ser central en un equipo con mi idea futbolística es muy complicado".

"El hecho de que haya probado tanto significa que hay margen de mejora en muchos jugadores. Es una posición que cuesta, pero -repito- cuesta por mi exigencia. Es cierto", contestó al periodista, "pero iré probando hasta encontrar lo mejor para mi equipo". De igual forma que con la portería. "Estoy acostumbrado a este tema, los tres que han venido y Pau, que también lo ha hecho muy bien, pueden jugar sin ningún problema".