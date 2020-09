El Barcelona de Ronald Koeman mostró este sábado una buena imagen en el estreno de la pretemporada, ante el Nástic de Tarragona, de Segunda División B, al que derrotó por 3-1 con goles de Dembélé, Griezmann y Coutinho, estos dos últimos de penalti. El tanto tarraconense fue obra de Javier Bonilla. El técnico holandés puso sobre la hierba del estadio Johan Cruyff un once totalmente diferente en la primera parte respecto a la segunda, pero los dos tuvieron como común denominador el sistema de juego 4-2-3-1.

En los primeros 45 minutos Pedri, quien mostró detalles ilusionantes en su primer partido con el Barcelona, fue el encargado de ejercer como centrocampista adelantado y en los segundos el elegido fue Coutinho, que volvió a jugar con el conjunto catalán después de su victoriosa cesión al Bayern de Múnich.

El encuentro empezó con un Barcelona teniendo el dominio del balón y con un Nástic de Tarragona intenso que trató de cerrar los espacios originados en su eje defensivo gracias al dinamismo de los jugadores azulgrana. Pero no lo lograron y los goles hicieron acto de presencia por parte del Barcelona.

Dembélé definió con la derecha ante Wilfred al deshacerse con un toque sutil de Albarrán después de un pase de Sergi Roberto que dejó pasar con gran inteligencia Pedri. Y Griezmann transformó en gol un penalti cometido por Ribelles sobre Gerard Piqué en la salida de un córner. La respuesta del Nástic de Tarragona no tardó en llegar gracias a Amang. Ya en la segunda mitad, Coutinho, autor de uno de los goles del humillante 2-8 de Champions con el Bayern, puso el tercer gol con otro penalti y ya con Messi sobre el campo.

Pedri, al término del partido, explicó a los medios del club que cumplió su "sueño al poder jugar al lado de estos jugadores" aunque de momento no pudo ser en el Camp Nou. Además, explicó su detlle de calidad en el primer gol azulgrana. "He visto muchos goles del Barcelona gracias a llegadas de segunda línea y cuando Sergi Roberto me ha pasado el balón no tuve ninguna duda de que llegaría otro jugador por detrás", añadió.