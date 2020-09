El joven Yasiel Bryan Sotero, de 18 años y perteneciente a la disciplina del Tenerife Cajacanarias, obtuvo la medalla de bronce en la prueba de lanzamiento de disco en el Campeonato de España absoluto. En la primera jornada de la competición, celebrada en Moratalaz (Madrid) el pasado sábado, el lanzador grancanario de origen cubano logró una marca de 54,53 metros con disco de dos kilos. Este registro le valía para subirse al tercer escalón del podio en un Nacional atípico, celebrado en cuatro sedes por motivos del Covid-19.

La medalla de oro correspondió al actual líder del ranking nacional, el atleta de origen cubano Lois Maikel Martínez (CAICS), de 38 años, que hizo 60,02 metros. La plata recayó en el granadino José Lorenzo Hernández (FCBB), con 54,79 metros.

Yasiel Sotero conseguía la marca que le daba la medalla de bronce en su quinto lanzamiento, haciendo nulos el primero, el tercero y el sexto. Cabe recordar que el joven discóbolo es el actual campeón continental y el plusmarquista nacional de la categoría sub 20; además, conquistó el oro en el Europeo sub 18 (Giör-Hungría 2018) y en el sub 20 (Boràs-Suecia 2019).

Se trata de un lanzador que tiene todavía mucho camino que recorrer por delante, y una meta en el horizonte: llegar a superar la marca del mítico Mario Pestano (hoy retirado) de 69,50 metros (Tenerife 2008). Por lo pronto, ya ha superado las marcas conseguidas por el tinerfeño en las categorías inferiores.