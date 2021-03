Con un total de 530 inscritos repartidos entre las tres distancias que recoge el programa -21, 13,5 y 5 kilómetros-, mañana se celebra una nueva edición de la LPA Trail. La prueba, que está promovida por el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y organizada por la empresa Arista Eventos, da a conocer los rincones de la capital más verdes y propicios para la práctica de las carreras por montaña. El evento, incluido en el calendario oficial de la Federación Española de Atletismo, cumple su sexta edición en el presente año.

Una de las caras más conocidas de la cita es la de Maite Maiora. La corredora vasca aterriza por primera vez en Gran Canaria y ha elegido la distancia larga, la de 21 kilómetros para regresar a la competición: “Estoy muy contenta porque no es nada fácil ponerse un dorsal hoy en día. Le eché el ojo a esta carrera y llevo aquí desde el lunes pasando unos días magníficos. No es el estilo de carrera en el que se me suele ver al no tener tanto desnivel, pero en los inicios de temporada me gusta meter algo más rápido”,manifestó la corredora del equipo Raidlight.

Además de Maiora, cabe destacar también la participación de una de las grandes promesas del trail canario, Javi Fernández. El herreño se verá las caras en la modalidad larga de la LPA Trail con corredores como el campeón del año pasado, el palmero Juanjo Rodríguez, y una nómina de favoritos entre la que destacan Raúl Latorre, Oswaldo Medina, Javi Sosa, Gabriel Efraín Pérez o Santi Castellano. En el apartado femenino, reluce el nombre de Dominique Van Mechgelen como la gran favorita para luchar por la victoria junto a Maite Maiora, además de la grancanaria Graciela Acosta.

En las distancias más cortas, subrayar nombres como los de Octavio León, Estela Guerra, Miriam Gambín, María José Guillén, Eoin Flynn o Sandra Moreno.

Las tres carreras tendrán como meta común el amplio espacio de la Plaza de Santa Ana, por lo que la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria volverá a ser testigo de las llegadas de los participantes.

Puesta de largo

La LPA Trail 2021 vivió en el día de ayer su puesta de largo oficial, que se desarrolló en el Mirador del Camino de la Arboleda, en Tafira. A esta presentación acudieron Aridany Romero, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y Francisco Castellano, consejero de Deportes del Cabildo, que estuvieron acompañados por Leticia López, gerente del Instituto Municipal de Deportes, Fernando González, CEO de Arista Eventos, la corredora vasca Maite Maiora y el atleta herreño Javi Fernández.