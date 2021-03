El SPAR, a un paso de una temporada infinita

¿Quién iba a decir que el SPAR iba a estar jugándose entrar el Playoff por el título en el último partido de la liga regular hace simplemente cinco meses? Ni el mayor de los aficionados de este club histórico con 40 años de solera en el baloncesto –sí, en el baloncesto a secas, sin especificar género– hubiera apostado un simple euro por esta posibilidad.

Y es que un sprint final en el que ha primado más la fe propia de las amarillas en la calidad que atesoran en sus muñecas que cualquier otra cuestión de números, les ha colocado a una sola victoria de poder alargar un poquito más la temporada.

“El club está trabajando en mil frentes y estamos en conversaciones para seguir el año que viene” María España - Capitana y escolta

Después de las cuatro victorias que ha firmado el SPAR en el último mes –siete triunfos en las últimas ocho jornadas si no se tiene en cuenta el partido aplazado frente al SPAR Girona– y los resultados cosechados por los equipos implicados en la lucha por la postemporada han dejado un escenario ideal para que el equipo dirigido por José Carlos Ramos pase a competir por el título liguero, que reserva la fecha de cuartos de final para el 31 de marzo.

Y esto se ha producido gracias a que el Lointek Gernika Bizkaia le echó un capote a las amarillas ayer al vencer al IDK Euskotren y mantenerles con 13 triunfos.

Horas antes de la disputa de este enfrentamiento, la base del SPAR, Marta Hermida confesaba que iba a ver el partido con mucha emoción. “No le deseo el mal a nadie, pero somos muy del Gernika esta tarde [por ayer]”, indicaba la madrileña con una risa cómplice de sus intereses.

El Valencia puede salir líder según el resultado entre el Perfumerías y el SPAR Girona

Se cumplieron los deseos de la hija del olímpico Ángel Hermida y mañana sábado a partir de las 18.00 horas se va a vivir una jornada emocionantísima para el equipo insular. Primero tienen que afrontar el partido frente al Casademont Zaragoza en el Príncipe Felipe y sacarlo adelante; mientras que tendrán sintonizados los transistores para ver qué ocurre en el duelo entre el Valencia Basket y el IDK Euskotren.

Ambos partidos concluirán a la vez, así que con el club taronja jugándose el liderato de la liga regular, dado que el Perfumerías Avenida de las canarias Leonor Rodríguez, Maite Cazorla y Umo Diallo tiene que medirse al SPAR Girona, tercero y calculando los cruces del Playoff, va a ser una jornada de locos en tres pabellones.

Tanto jugadoras como directiva al frente de Domingo Díaz y Begoña Santana confían en dar la campanada y poder meterse en el Playoff “para incrementar el presupuesto de la próxima temporada en 30.000 euros más”.

“Llevamos una dinámica tan positiva últimamente que en Zaragoza va a ser difícil que nos ganen” Marta Hermida - Base

La capitana María España lo tiene claro: “Queremos jugar más partidos”. Y así podrá seguir demostrando su rendimiento y su idilio con el triple. “No me ofusco porque el día del Gernika no me entraran, me dijeron que fueron buenos tiros y con este equipo siempre se aprende todos los días, estamos haciendo una temporada magnífica”, confirmó la balear.

A su vez, Sika Koné, que brilla con luz propia en esta plantilla espera poder seguir dominando la competición. 14 puntos, 11,5 rebotes y 21,6 unidades de valoración la sitúan como una de las favoritas para llevarse el MVP de la temporada. “Creo que lo puedo ganar, lo quiero, pero tengo que agradecer a todas mis compañeras lo que hacen en la cancha para que yo pueda sumar todos esos puntos”, admitió la Perla Negra de 18 años, realidad más que promesa.

“¿El ‘MVP’ de la temporada? Creo que lo puedo ganar y además, es algo que quiero” Sika Koné - Ala-pívot

La consejera de Igualdad, Diversidad y Transparencia del Cabildo de Gran Canaria, Sara Ramírez, presentó ayer junto a la directiva y plantilla del CB Islas Canarias el proyecto Infinitas, por el cual el organismo insular apuesta claramente por la lucha en cuanto a igualdad a través del baloncesto. Las jugadoras lucirán el logo de Infinitas en sus camisetas. El acuerdo incluye una ayuda de 15.000 euros que el club destinará tanto a la primera plantilla como a la promoción de todos los equipos de cantera.