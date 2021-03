Hislamar Bracho: “Vamos a ir a por todo, el objetivo es intentar acabar cuartas”

Hislamar Bracho, ‘outfield’, del CBS Capitalinos de Gran Canaria, cuenta cómo inició su carrera en el sóftbol, ese deporte tan parecido al béisbol, pero con diferentes reglas. De Venezuela a Francia y 16 años después cambió su vida para llegar a la Isla hace tres, para iniciarhoy la liga nacional ante el Viladecans, “el más laureado de España”.

Cuéntenos brevemente en qué consiste el sóftbol. Lo primero que viene a la mente es que guarda relación con el beisbol, pero ¿qué diferencias existen entre los dos deportes?

El deporte proviene de la misma base. Aunque hay muchísimas diferencias en las reglas. Las principales que se ven a primera vista es que la bola del beisbol es mucho más pequeña y la distancia entre las bases también es más amplia.

Pero entonces se puede decir que el que tenga una cierta noción de cómo se juega al beisbol, si ve un partido de softbol se va a enterar ¿no?

Sí. El juego es prácticamente el mismo, con las reglas muy parecidas.

¿En qué estado se encuentra el sóftbol en España?

Pues mira, yo que soy venezolano de origen y eso significa que desde bien chiquito tienes un bate entre tus manos. Es uno de los primeros regalos que se hace. Me ha sorprendido el nivel de crecimiento que está teniendo aquí. Antes de llegar a España viví durante 16 años en Francia y busqué algún club donde jugar y me fue imposible. Normalmente los clubes tienen los dos deportes incluidos y aquí su presencia es dilatada. En Madrid hay tres equipos, Cataluña otros tantos. Este deporte es americano por excelencia, pero está teniendo bastante aceptación, sobre todo entre las chicas. Fue un deporte creado para las mujeres.

“Entrenamos cuatro horas durante cuatro días a la semana y queremos ponerlo en práctica en el campo”

¿Cómo se tiene un primer contacto con en este deporte?

Pues yo jugué en la Universidad de Maracaibo, donde fui la capitana y en el último año fui también la entrenadora. Después me separé del deporte en Francia y después de tres año aquí me he reencontrado con el sóftbol y estoy en ciernes de sacarme el título de entrenadora también.

¿Y qué hace aquí?

Pues de momento buscando casa. No olvidemos que Canarias fue la octava isla. Dada la situación que se vive en Venezuela no se puede regresar y busqué lo más cercano a mi cultura y en Canarias me he encontrado como en casa.

Háblenos del Capitalinos, ese equipo que va a hacer historia hoy con su debut en la máxima categoría del softbol español.

Empezamos la liga con muchas ganas. Hemos trabajado muy duro durante meses con entrenamientos de cuatro horas durante cuatro días a la semana y queremos ponerlo en práctica. Creo que podemos ser la sorpresa de la temporada. Nadie se espera lo bien que estamos. Y además contamos con la ilusión de las novatas.

“Viví en Francia 16 años y no tuve la oportunidad de jugar al sóftbol, vine aquí y me reencontré con él”

Pero abren la liga contra el todopoderoso Viladecans, que gana casi todas las ligas. Qué espera del partido.

Es el más laureado de España y la expectativa que tenemos en estos dos partidos iniciales que vamos a jugar contra ellas en la Isla es que “si podemos vamos a ir a por todas”, que es nuestro lema. El objetivo es que podemos llegar a ser las cuartas de la liga.