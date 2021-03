El Rocasa Gran Canaria inicia esta tarde en tierras andaluzas su camino en la fase decisiva de la temporada 2020-21, en la que se dilucida al campeón de la Liga Guerreras Iberdrola de balonmano femenino. Y tiene un estreno duro la escuadra teldense, que se enfrenta como visitante a un Rincón Fertilidad Málaga necesitado de sumar victorias (17.15 horas).

El conjunto grancanario parte desde el segundo puesto de la tabla clasificatoria al arrastrarse los puntos de la primera parte del campeonato. Suma nueve, por los 13 del gran favorito, el Super Amara Bera Bera. Por su parte, el rival de esta tarde marcha en el sexto puesto con cinco.

Por ello, el Rincón Fertilidad Málaga , que está a un paso de la final de la EHF European Cup tras vencer al Atlético Guardés en la ida de las semifinales, necesita sumar el triunfo para mantener sus opciones ligueras. Igual que el Rocasa, pues por el sistema de competición no queda demasiado para acabar este curso de la Liga Guerreras Iberdrola; los ocho equipos que se encuentran inmersos en esta fase por el entorchado tienen poco margen de error en las ocho jornadas que hay por delante.

El técnico del conjunto teldense, Carlos Herrera, califica el choque de hoy de “muy complicado”, aunque anuncia que las suyas llegan en “un buen momento”. “Hemos estado entrenando muy bien durante la semana y vamos a Málaga con opciones de sacar el partido adelante. Sabemos que nuestro adversario cuenta con jugadoras muy buenas, sean internacionales o no. Como grupo, se trata de un equipo compacto tanto en defensa como ataque, y también posee una gran portera”, analiza.

“Nosotros estamos trabajando muy bien, estamos haciendo muy buenos entrenamientos y confío en que nos va a salir un grandísimo partido que nos va a dar las opciones de traernos los dos puntos a la Isla”., añadió el entrenador.

Sobre las opciones del Rocasa de luchar por el título, su máximo responsable técnico argumenta lo siguiente: “Nos hemos tenido que adaptar al nuevo formato de competición. Por las circunstancias se tuvieron que hacer dos grupos y creo que lo hicimos bien en la primera fase. Ahora llegamos con opciones a la segunda y hay que pelear todo lo que nos queda por delante. Nos restan partidos complicados contra todos los clasificados del Grupo A. No podemos dejarnos nada para el día siguiente”.

Calendario complicado

El cuadro grancanario tiene por delante un calendario complicado. Y es que después del choque de hoy ante el Rincón Fertilidad Málaga, tendrá que esperar hasta el sábado de la semana que viene para entrar en acción con motivo de la tercera jornada, donde debe visitar la pista del líder Bera Bera. Y es que el choque de la segunda fecha, ante el Atlético Guardés, se retrasa hasta finales de abril por el compromiso europeo del cuadro gallego ante las malagueñas.

Paula Valdivia cambia de aires





Paula Valdivia abandonará la disciplina del Rocasa al final de la presente temporada. La extremo derecho internacional, según anunciaba ayer el club teldense, ha decidido aceptar una oferta para jugar en un conjunto de fuera de España la próxima campaña, poniendo así fin a una etapa de dos campañas en Gran Canaria. “He aceptado una oferta para jugar en el extranjero, en un equipo en el que creo que puedo seguir creciendo y progresando”, afirmó la jugadora algecireña. “Tengo sentimientos encontrados, porque por un lado estoy muy ilusionada por la oportunidad que se me brinda de poder jugar en una liga extranjera, en un equipo con retos nuevos; pero por otra parte estoy apenada por tener que dejar este club, en el que durante estas dos temporadas me he sentido cómoda en todos los sentidos”, dijo. | V.P.