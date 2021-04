El CV CCO 7 Palmas gasta su bala en la recámara y se jugará mañana el pase a la final

El sueño tendrá que esperar. El CV CCO 7 Palmas no fue capaz de doblegar por segunda vez consecutiva al Sanaya Libby's La Laguna y su billete para llegar a su primera final de la historia queda, por ahora, en el aire (1-3). A las grancanarias les faltó esa chispa que sí encontraron en su choque en Tenerife y el Haris, sabedor de lo decisivo del encuentro, dominó más para llevar la eliminatoria a un último partido que va a tener lugar mañana a las 12:00 en el Centro Insular de los Deportes.

La necesidad del Sanaya Libby's La Laguna hizo que el inicio del partido se tiñera un poco de color tinerfeño. La defensa-bloqueo del cuadro visitante dio complicaciones a los ataques de un CV CCO 7 Palmas que, pese a todo, no cedía terreno en un primer tramo de intercambio de puntos. Y aunque hubo un pequeño estirón por parte de las chicas de Saurín, todo seguía muy igualado.

A cada zarpazo olímpico había una respuesta de su rival. Así era muy difícil dar un paso al frente para llevarse el set. En ese sentido, y tras un buen parcial, el Haris colocó su máxima ventaja en el marcador con una gran Lisbet Arredondo y obligó a Pascual Saurín a parar el partido en busca de una reacción (14-17).

El cuadro lagunero dominó la red, complicó las recepciones de las olimpilocas e imponía su defensa. Con ese guion, el Sanaya Libby's La Laguna puso la primera piedra de su intento de remontada al adjudicarse el set (21-25).

Desde La Habana con amor para empatar

Al CV CCO 7 Palmas le faltó encontrar sensaciones positivas durante gran parte de la primera manga. De ese modo, no terminaban de dar con la tecla correcta para conectar un par de puntos que les dieran más confianza. Ahí fue donde una Helia González que estaba cuajando una gran actuación ayudó a las suyas a mejorar, pero le seguía faltando regularidad a las olímpicas para afianzar su mejoría.

Por su parte, al Sanaya Libby's La Laguna estaba más cómodo, más metido y aprovechaba mejor los errores grancanarios. Sin embargo, apareció en ese momento el dulce aroma de Cuba de la mano de Matienzo y Nancy Carrillo. Las cubanas se encargaron entonces da dar vida al Olímpico cuando más lo necesitaba y cambiaron la dinámica del partido prácticamente por completo.

Hasta en dos ocasiones tuvo que parar el partido Juan Diego García para tratar de recuperar terreno, aunque no fue posible. Aún con esfuerzo, las laguneras no pudieron romper la racha de un 7 Palmas más metido (25-22).

Después de la igualada, era el instante de dar un paso hacia delante. Aun así, la tónica del partido nos dejó rachas positivas hacia ambos lados sin que ninguno, salvo en momentos del primer set, fuese capaz de dominar. De ese modo, llegó de nuevo un intercambio de golpes en el que Arredondo se erigió otra vez como el faro de las laguneras para romper un poco el set (8-12).

Llegó entonces un momento crítico para el 7 Palmas. Haris volvió a tener mejores sensaciones y fue hurgando en la herida de un rival, el grancanario, que había vuelto a perder la chispa que recuperó durante la segunda manga. Intentó Pascual Saurín devolver a su equipo al partido, pero era evidente que las laguneras estaban a un grandísimo nivel y se llevaron el set (17-25).

Haris sufre y Olímpico pelea, pero las laguneras se lo llevan

Nuevamente, los puntos de Matienzo y Nancy Carrillo lanzaban al 7 Palmas en el arranque de un set donde tenían que dar el todo por el todo. No obstante, el Haris no permitió demasiadas concesiones. Por ello, las olímpicas no terminaron de coger alguna ventaja clave y pronto volvieron a verse por detrás. El dominio de la red por parte de las tinerfeñas era evidente y eso les daba una ventaja que, por el momento, no estaba siendo contestada por el Olímpico.

Aunque todavía quedaba margen para intentar cambiar de nuevo el choque, las grancanarias no estaban finas. Durante todo el encuentro les faltó encontrar sensaciones y, con ese panorama, fue muy complicado lidiar con un Sanaya Libby's La Laguna en estado de gracia. Por esa razón, la victoria quedó del lado tinerfeño para llevar la eliminatoria al partido decisivo pese a que el CV CCO 7 Palmas luchó con todo hasta el final del partido (23-25).

El duelo definitivo entre el CV CCO 7 Palmas y el Sanaya Libby's La Laguna por ver quién es uno de los finalistas de esta Liga Iberdrola se celebrará mañana. A partir de las 12:00 grancanarias y laguneras disputarán el tercer y último encuentro de una serie que está siendo apasionante de principio a fin. El CID dictará sentencia.

Ficha técnica:

CV CCO 7 PALMAS 1 (21 - 25 - 17 - 23): Ana Flavia Galvao (2), Helia González (17), Lucrecia Castellano (3), Lisa Arbos (5), Saray Manzano (6), Lucía Varela (6) y Alba Sánchez (L). También jugaron: Ariadna Priante (2), Suli Matienzo (16), Wivian Gadelha (2), Raquel Montoro (-) y Nancy Carrillo (11).

SANAYA LIBBY'S LA LAGUNA 3 (25 - 22 - 25 - 25): Patricia Aranda (4), Lisbet Arredondo (14), Jenelle Ola Jordan (11), Patricia Suárez (6), Lisa Marie Jean Pierre (15), Jessica Wagner (15) y Patricia Llabres (L). También jugaron: Nira Pérez (-) y Emma Ordóñez (-).

Árbitros: María Souto Jiménez y Ángel Romero Martínez.