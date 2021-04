El CB Lanzarote Puerto del Carmen caía derrotado este sábado en el IDM Fuensanta de Córdoba frente al Adesal Córdoba en la segunda jornada de la segunda fase de la Liga Guerreras Iberdrola (31-20).

Destacar que el partido se celebraba con público en las gradas en sangrante contraste con lo ocurrido en el Municipal de Tías, durante toda la temporada sin público en las gradas.

La igualdad en el marcador apenas duró diez minutos (5-4). Las jugadoras de Rafael Moreno empezaron a acelerar y consiguieron las primeras distancias en el marcador, que se mantendrían hasta el final de un choque completamente controlado por las locales que accedieron en la segunda parte a un intercambio de golpes pero siempre con diez goles de por medio.

Tras este partido el Córdoba se coloca cuarto del grupo por la permanencia con 8 puntos a falta de seis jornadas por disputar mientras que el Lanzarote Puerto del Carmen sigue último, con menos opciones tras cada derrota.

Armina Isic y Lucía Vacas convertían seis goles cada una para el cuadro cordobés mientras que la máxima anotadora entre las tiñoseras era Tamara Jovicevic con seis goles.

Para el entrenador tiñosero, Miguel Ángel Lemes, ha sido un “partido en el que los pequeños errores nos volvieron a condenar a una nueva derrota. Comenzamos con mucha intensidad defensiva y aun así encajamos muchos goles gracias a la calidad de las jugadoras del equipo rival y a pequeños errores individuales. En ataque conseguíamos situaciones fáciles pero fallamos también muchísimo lanzamientos. A eso le contamos las pérdidas de balón que propiciaban contrataques directos del equipo rival que nos sentenciaron al descanso. La segunda parte fue un querer y no poder, la actitud fue buena, no hay nada que reprochar, pero si es cierto que fuimos esclavos de nuestras limitaciones. Además, no pudimos contar con Bea que probó antes del partido pero sigue con problemas en la rodilla. Destacar la aportación de Carla que siendo juvenil de primer año jugó con mucho desparpajo. Nos toca comenzar una nueva semana con la intención de conseguir nuestra primera victoria y no despedirnos de la categoría sin sumar”, concluía Lemes al final del encuentro en Córdoba.

Las jugadoras del CB Lanzarote Puerto del Carmen reciben en el Municipal de Tías el próximo fin de semana al Club Balonmano Morvedre, equipo valenciano que llegará al partido tras ganar al Zuazo (23-22) y que tiene siete puntos en su casillero.

Ficha Técnica:

Adesal Córdoba (31) - CB Lanzarote Puerto del Carmen (20)

Adesal Córdoba: Alba González, Irene García (1), Armina Isic (6), Camila Bonazzola (2), Malena Guerisoli, Gleinys Reyes (5), Amanda Valero, Lucía Vacas (6), Agustina López (4), Maura Álvarez, María de los Ángeles Ruiz (2), Adriana Chelaru (2) y Andrea Roda (2). Entrenador: Rafael Francisco Moreno Cubero.

CB Lanzarote Puerto del Carmen: Keyla Hernández (3), Suely Pinto Spencer (1), Beatriz Betancort, Luci Betancort, Rosa Álvarez (3), Atteneri Morales (1), Made Cortez Fuenzalida, Mónica Cabrera, Antonella Piantini, Cati Benedetti, Carla Hernández (3), Tamara Jovicecivc (6), Neus Llorens (1) y Sladjana Topic (2). Entrenador: Miguel Ángel Lemes.

Parciales cada 5 minutos: 2-2, 5-4, 8-5, 12-6, 15-7, 17-8 (descanso) 20-10, 21-11, 22-12, 25-15, 28-17, 30-20 (final)

Árbitros: Antonio García y José Antonio Huertas. Excluyeron por parte del Adesal Córdoba a Agustina López y Adriana Chelaru. Por parte del CB Lanzarote Puerto del Carmen a Suely Pinto Spencer y a Cati Benedetti.

Incidencias: Pabellón IDM Fuensanta de Córdoba. Partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de permanencia de la Liga Guerreras Iberdrola. Con público en las gradas.