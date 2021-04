David Silva, la leyenda de los veinte títulos

De Copa del Rey a Copa del Rey. De 2008 a 2021. David Jiménez Silva, a sus 35 años, suma y sigue. Su primer título como futbolista profesional a nivel de clubes fue el torneo del KO de 2008, con el Valencia; el último, el sábado pasado con la Real Sociedad. Antes de su estreno en los altares se había proclamado campeón de Europa sub 19 con la selección española, y en medio levantó otros 17 trofeos, la mayoría con el Manchester City. En total suma 20 en una carrera plagada de éxitos y que continúa.

Cuando llegó al club donostiarra el verano pasado después de diez temporadas en la entidad citizen lo que buscaba el gracanario era un regreso a sus inicios en Guipúzcoa, donde vivió un curso crucial para él en el Eibar en Segunda División (2004-05). Entonces tenía 18 años y le gustó el País Vasco. Siempre quiso volver. Y al concluir la campaña anterior, tras finalizar su contrato con el City, terminó por aceptar la oferta de la Real. Un proyecto de cantera y que se adaptaba al fútbol de Silva.

Si bien no participó en el camino que llevó al cuadro donostiarra a la final de la 2019-20, sí lo ha hecho en la presente mientras no ha estado lesionado. El de Arguineguín es un fijo en los esquemas de Imanol Alguacil y participó durante 85 minutos en la final de La Cartuja. No brilló, como ningún otro jugador en un derbi vasco nada vistoso, pero levantó se segunda Copa del Rey.

La anterior, en los inicios de su carrera, la logró meses antes de ganar la Segunda Eurocopa de la historia para España. Fue con el Valencia de Ronald Koeman, preludio de una participación histórica con la selección nacional. Silva fue un hombre clave en el equipo de Luis Aragonés junto a Xavi e Iniesta en un centro del campo de ensueño que maravilló a Europa y al mundo. La Roja conquistó aquella Eurocopa de Austria y Suiza en 2008 y supuso el segundo título internacional del isleño, el primero a nivel absoluto.

Catorce con el City

Dos años después también participaría en el combinado que conquistó el primer Mundial de la historias para España, en Sudáfrica 2010. Entonces con Vicente del Bosque en el banquillo, no fue tan fijo como en el campeonato anterior, pero tuvo igualmente una notable actuación.

Como la que tendría en 2012 en la siguiente Eurocopa de Polonia y Ucrania. En esa ocasión recuperó los galones para volver a ser indiscutible en el cuadro que todavía dirigía el técnico salmantino. Llevaba ya un par de cursos en el Manchester City, al que había llegado justo después de proclamarse campeón del mundo.

Fue con el club inglés con el que más trofeos levantó. En concreto, 14, distribuidos en cuatro Ligas, dos Copas FA, cinco Copas de la Liga y tres Supercopas. Todos ellos le valieron para convertirse en una leyenda para el club inglés, que le colocará una estatua en el estadio. Ya tiene una en el Estadio de Gran Canaria. Es el mito David Jiménez Silva, el hombre de los 20 títulos en una carrera de oro.