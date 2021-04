Pascual Saurín: “Eliminar al Haris nos va a servir para creer en ganar la liga”

El técnico del CCO 7 Palmas, Pascual Saurín, cree que su equipo debe jugar “por sí mismo”, sin buscar ningún tipo de revancha ante el Alcobendas, en la final liguera.

Su equipo supo reaccionar tras perder el pasado sábado en el segundo duelo de la semifinal ante el Haris y el domingo sacó el billete para la final liguera. ¿Cual fue la clave?

No hay secreto, no hay nada, de verdad. No comentamos casi nada, les dije “chicas, vamos a descansar, que mañana tenemos otro partido y tenemos que tener la cabeza fría porque tenemos las mismas opciones de pasar que ellas”. Si no supimos ganar el sábado fue porque el Haris jugó a un nivel impresionante, no porque nosotros jugásemos mal. No supimos como igualarles el nivel que mostraron y el domingo se ha podido ver a otro equipo más inteligente y que sobre todo no ha dejado jugar a su rival. Tampoco nos hemos dejado llevar por la presión de ganar y eso nos ayudó a ganar. Eso podría decirse que son los cambios de un día para otro.

A usted también se le ha visto un cambio. Incluso por momento se le notó más alegre de lo que se le ha visto durante la Liga Regular. ¿Cómo gestionó la mentalidad cuando el Haris se puso 2-1 en el partido?

Sí, lo he notado [ríe]. De hecho es que cuando ellas hacen su punto pienso que nunca hay nada hecho y más en estos partidos en los que existe una igualdad muy grande entre los equipos, como así se ha demostrado durante la eliminatoria. Pero casi podría trasladarlo a la totalidad de la liga, que ha sido una competición con un nivel muy grande, como no se había visto en los últimos años. Les dije a las chicas que desde el momento en el que nosotros bajásemos un poco nuestro nivel de juego o no fuésemos a luchar todos los balones, esto podía darse la vuelta y de hecho se dio. En el cuarto set ellas se han puesto por delante en el marcador y menos mal que supimos reengancharnos y sacar fuerzas para remontar. Supimos cuándo reorganizarnos y sobre todo defender muy bien los bloqueos, sino todavía estaríamos jugando el quinto set.

¿Qué espera de la final ante el Alcobendas?

Pues más de lo mismo, una eliminatoria de lo más igualadísima, que seguramente será larga y en la que los dos tendremos las mismas opciones. Creo que esta victoria contra el Sanaya nos ha servido para que empecemos a creer que podemos ganar la liga y hacer cosas importantes. Vamos a trabajar con la cabeza puesta en conseguir ese título.

“Foucher no jugó en la semifinal por una lesión abdominal y porque se cortó con un cuchillo en casa”

¿Cree que el factor cancha es importante en una final?

Nada, todo va a estar al 50-50. Si es verdad que en otros años el factor de tener a tu público cerca podría ayudar un poco y más si fuera el CID que es un plus, ¿no?

¿Siente que en su vestuario va a haber ganas de revancha contra el Alcobendas después de haber dejado escapar la Copa de la Reina el pasado febrero cuando ocurrió el ya famoso y trágico Centroinsularazo?

No... [hace una pausa] No buscamos ningún tipo de revancha contra ellas. Tenemos que jugar para nosotros, no para buscar ninguna venganza. Perdimos una final contra ellas y debió servirnos para aprender. Jugamos el último partido de liga tras la Copa y supimos jugar bien, el equipo estaba entero, nos rearmamos y así hemos podido llegar a esta final.

Una de las sorpresas de esta semifinal recae en que Victoria Foucher, una de sus jugadoras más determinantes, no ha jugado ningún minuto. ¿Qué ocurre?

Tuvo una lesión abdominal y después en casa se lesionó con un cuchillo. Entre eso y lo otro se pegó 16 días sin poder entrenar y justo antes de la eliminatoria y participó en unos 3 o 4 entrenamientos, no íbamos a forzarla tampoco y encima Lisa [Arbos] la ha sustituído muy bien en su puesto.

Vaya regalo se ha llevado con Arbos reconvertida a opuesta...

Sí, sí, pero es una tía que desde el principio nos está dando un montón de cosas y encima apareció cuando se le necesitaba.