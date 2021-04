Guilherme Hage: “Estos partidos son los que todo jugador quiere disputar”

El Guaguas está a un paso de la final de la Superliga Masculina. Si gana mañana al Melilla en el Centro Insular, peleará por el título. Guilherme Hage, receptor brasileño del cuadro isleño, se muestra cauto; no quiere vender la piel del oso antes de cazarlo.

El Guaguas, mañana, puede certificar su pase a la final de la Superliga Masculina si gana al Melilla en su fortín del Centro Insular ¿Llega con la lección aprendida tras lo sucedido en el primer set del choque de la pasada semana en tierras melillenses, donde empezaba perdiendo y luego remontó?

En ese primer set hicimos una rotación que no enganchó, pero es algo natural. Cuando juegas una semifinal, no es un partido igual al de la temporada regular. El Melilla ha llegado hasta aquí porque tiene nivel. Lo importante después de ese primer set fue mantener la calma, mantener la lucidez tanto a nivel técnico como táctico para remontamos un partido que se puso muy difícil. En su cancha, ellos son un rival muy complicado, pero ahora jugamos en casa y todo es diferente, somos más fuertes.

¿Cómo ha sido la preparación del partido?

Jugar el viernes pasado nos vino bien porque tuvimos un día y medio libre, y hemos podido tener una nueva semana fuerte de entrenamientos. Hemos seguido insistiendo en la preparación física para llegar frescos y con energía a lo siguiente. Además, después de siete meses entrenando juntos, lo más importante es centrarnos en los detalles y en tratar de seguir con esas sensaciones positiva. Por eso creo que ese día extra ha sido bueno para nosotros.

¿Les está apretando más el técnico Sergio Miguel Camarero ahora que llega el momento decisivo de la temporada?

Apretar, apretamos todos. Sergio es muy exigente y quiere lo mejor de nosotros, pero ha sido así toda la temporada. Aun así, en estos momentos no hace falta que nos apriete más de la cuenta porque los jugadores somos conscientes de lo que nos estamos jugando y se nota en los entrenamientos. Se ve un cambio de chip con el que hemos ido a más. El equipo está unido pensando en el objetivo, cuando digo el equipo me refiero a la directiva, al staff técnico y a los jugadores. Cuando todos vamos juntos, resulta mucho más fácil.

“Nos quitamos la presión del favorito centrándonos en un solo objetivo, y ese ahora es el Melilla”

¿En qué punto se encuentra el Guaguas para este tramo final de la temporada?

Esto partidos de playoffs son los que todo jugar quiere disputar. Te entrenas y te preparas todo el año para jugar estas eliminatorias. Es lo más bonito de la temporada. Nosotros estamos en un momento bueno y nuestra mentalidad es ir a muerte a por el Melilla. Tenemos que dejarnos todo en la cancha para cerrar el pase a la final, no podemos titubear ahora.

¿Cómo lleva el Guaguas la presión de ser favorito al título?

Nosotros estamos muy focalizados en el partido de mañana y no pensamos más allá. Desde que empezamos los playoffs, hemos pensado que cada partido es una final. No miramos lo que se dice o la clasificación de la liga regular. Intentamos quitarnos la presión centrándonos en un solo objetivo, y ese es el Melilla.

¿Miran de reojo la otra semifinal con todo lo que está pasando, con el primer punto para el Teruel después de no disputarse el primer encuentro por un positivo en el Almería y luego no encontrar fechas?

Todo el mundo está intentando aprovechar la situación que estamos viviendo con el Covid. Pase lo que pase en entre el Teruel y el Almería, no me gustó que no se jugase ese primer partido. No creo que sea un problema de ninguno de los dos equipos, el reglamento debería ser un poco más flexible.