Pedri regresa a Valdebebas por un título liguero

“El día que llegó no pudo entrenar por una nevada histórica que cerró el Aeropuerto Adolfo Suárez. Al segundo día, se ejercitó con el Cadete A con una sesión de trabajo prepartido, realmente no lograron valorarle. El segundo día entrenó con otro equipo y en la última sesión ya había una idea equivocada sobre Pedri (...) Fue un cúmulo de circunstancias excepcionales, que llevaron al Madrid a no firmarle. Quedó todo en el aire. La historia acabaría con Pedri firmando meses después por la UD Las Palmas [verano de 2018]”, rememoró su agente Jorge Peris en las páginas del diario Sport.

Más gráfico fue Fernando González, padre del jugador. “La nevada la mandó su abuelo [azulgrana declarado y que presidió la Peña del Barça de Tegueste]”.

Tegueste es azulgrana y el corazón de este terremoto, que ya ha debutado con la selección nacional de Luis Enrique y computa 43 duelos oficiales con el FC Barcelona con 18 años, cuatro meses y 14 días. Cuando alcance el encuentro 50, la UD ingresará cinco millones. Las famosas cláusulas del contrato firmado el 1 de septiembre entre el jugador, Barça y UD Las Palmas dejaría unos 16 ‘kilos’ de beneficio para la entidad isleña.

Superado por el glamour

Pedri estuvo gris en el clásico del pasado 24 de octubre en el Camp Nou (1-3). A declaraciones a LaLiga, confía en alcanzar la matrícula de honor y estrenarse como realizador en los clásicos. “Es un partido muy importante por lo que es para el público, a la gente le encanta vivirlo. A mí como espectador me encantaba vivirlo y ahora como futbolista lo afronto con la mayor ilusión. Intentaremos sacar los tres puntos que serán muy importantes para nosotros”.

Los recuerdos son amargos en relación al pasado octubre. “El día del clásico fue muy especial, tuve la suerte de que mi familia me pudo venir a ver y despedirme al salir de casa para ir al estadio. Es el partido que muchas veces en casa hacíamos una comida con la familia (...) Se iguala todo por mucho que tengas más edad, más altura o más físico. Con la mentalidad que uno va se iguala todo, es un partido muy bonito para disfrutarlo”.

La corona está en juego. “Nunca damos un título por vencido, vamos a luchar hasta el final, queremos seguir sumando de tres en tres y eso será lo que nos dará opciones. Lo más importante es ir ganando y esperar que el primero pierda puntos, para igualarlo y pasarlo”, determinó el teguestero.

El Barça quiere ampliar el vínculo contractual de Pedri -finaliza en 2023- y mantener la cláusula de 400 millones. La UD ingresará el 15% de una futura venta del rostro de moda, que tres años después vuelve a pisar Valdebebas.

Del Bosque elogia a Kroos y Modric

Del Bosque, exseleccionador nacional, campeón del mundo en Sudáfrica y exentrenador del Madrid -ganó dos Ligas de Campeones-, evitó hablar sobre la relación contractual de Ramos aunque se mostró esperanzado en que club y jugador “lleguen al mejor acuerdo”. Dio su opinión del clásico: “Vamos a seguir después del sábado con la misma incertidumbre. A estas alturas no puedes fallar pero hasta el final es imposible que todos ganen todo”. Sobre la situación de Ramos y Messi, que terminan contrato, eludió pisar arenas movedizas. “Espero que se instaure la paz... Sobre Messi no sé si será su último clásico pero sí que creo que su baja no es buena para nuestro fútbol”. Elogia la medular blanca. “Kroos y Modric son extraordinarios y Casemiro hace también una labor muy eficaz. Están tirando del Madrid”. | Efe