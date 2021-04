El Femarguín SPAR Gran Canaria y el Ginelux Juan Grande, máximos representativos del fútbol femenino grancanario, dirimen hoy (12.00 horas) en Arguineguín un duelo de rivalidad insular crucial, en la pelea que sostienen ambos conjuntos por lograr la permanencia una temporada más en la Liga Reto Iberdrola, la segunda categoría nacional. A este choque, el conjunto local llega con mayores urgencias clasificatorias en la tabla.

El Juan Grande, tercer clasificado con 20 puntos en su haber y con cuatro triunfos consecutivos, regresa a la competición una vez que el pasado martes la plantilla y el cuerpo técnico recibieran el alta después del confinamiento al que fueron sometidos debido a un caso positivo de Covid-19, lo que les impidió disputar el pasado fin de semana en Gran Canaria su choque ante el Levante B.

El Femarguín SPAR, por su parte, afronta este esperado partido de rivalidad local como último del grupo, con 14 puntos. Las de Arguineguín necesitan ya sumar de tres en tres para mantener vivo su sueño de la salvación, después de saldar con sendos empates los dos duelos que ha disputado en esta fase definitiva de la competición, en sus visitas al Córdoba (0-0) y a La Solana de Ciudad Real (1-1).

A pesar de la buena racha que lleva el Juan Grande desde que la grancanaria María Pontejo se hiciera cargo del equipo, en la plantilla sureña no quieren confianzas. “Los derbis siempre han sido partidos únicos y especiales. Sin embargo, este tendrá un matiz diferente al de las temporadas anteriores, pues ambos llegamos con la necesidad de puntuar para lograr la permanencia. No me cabe duda de que será un partido muy intenso y disputado”, señala Mar Rubio, la capitana del cuadro de San Bartolomé de Tirajana.