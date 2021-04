Primer paso para el CCO 7 Palmas en su camino para intentar el trofeo de campeón de la Liga Iberdrola en su final ante el Feel Volley Alcobendas al imponerse por un agónico 3-2 al conjunto madrileño en un tie-break más que emocionante y en el que Saray Manzano, la gran capitana de las Olímpicas, brilló con luz propia con 24 puntos conectados para acercar un poquito más el que sería el primer título de la historia de la entidad dirigida por Manolo Campos.

A ese tie-break se llegó después de que el CCO 7 Palmas recuperara cuatro bolas de partido en el cuarto set y que por momentos desesperó a Pascual Saurín, entrenador de las insulares por no rematar la faena cuando habían remado para salvar el set.

Esta tarde, a partir de las 16.30 horas y vía streaming en los canales oficiales de la Federación Española de Voleibol podrá disfrutarse de la segunda entrega de la final y que podría suponer que el Olímpico ponga medio pie en posesión del trofeo liguero.

El encuentro comenzó igualado en los primeros compases, como se prevía dado el dominio de los dos clubes, protagonistas de la última final copera jugada en la isla y con amargo recuerdo para el equipo amarillo después de tener que afrontar el centroinsularazo y ver como las madrileñas se llevaban el cetro a la Península tras ganar también en el último set.

No quiso que esa película copera se repitiera la capitana Saray Manzano, que se puso el traje de líder en el ataque de las insulares ante un Alcobendas que movía sus piezas para secarla con varios dobles bloqueos que obligaban a Saurín a mover el banquillo dando entrada a Sulián Matienzo en su lugar, pero las alcobendenses se escapaban en el marcador inexorablemente, mostrándose intratables en recepción, llevando al técnico local a consumir sus dos tiempos muertos con 9-17 en el marcador.

En ese momento, Victoria Foucher, recuperada de su doble lesión, una en la zona abdominal y otra en su mano tras cortárse con un cuchillo en su casa, entró en escena para coger las riendas de su equipo, obligando a Gallardo a tirar de tiempos muertos para asegurar la primera victoria parcial por 21-25, tras cortar la buena racha de la francesa al saque con un remate en la red de Malloy que suponía el 0-1.

Reacción local

Saurín aprovechó el descanso entre asaltos para reajustar defensa y ataque, recuperando a Saray Manzano para la causa, junto a una Victoria Foucher enchufada y dispuesta a desarbolar la defensa rival, mientras que Gallardo intentaba encontrar soluciones en Tess Clark, Malloy y Elizaga, que no bastaba para impedir el triunfo de las locales por 25-19, que devolvían el equilibrio al marcador (1-1).

Los errores propios de las alcobendenses les pasaban factura a pesar de los intentos del técnico visitante de encontrar soluciones ante un Olímpico que apretaba el pie en el acelerador para dar la vuelta al electrónico al final de la tercera manga tras imponerse nuevamente por 25-20 (2-1).

Tuvo en sus manos el triunfo el Olímpico después de salvar el cuarto set cuando el Alcobendas se puso con cuatro balones para sentenciar el periodo e ir al set de oro, pero las visitantes se impusieron con un agónico 26-28.

En el momento de la verdad surgiría la figura de su capitana, Saray Manzano que tras colocar Foucher a las canarias por delante, se encargaba de finiquitar el choque con 3 puntos consecutivos, cerrando el set y el partido por 15-11.

Ficha técnica:

CCO 7 Palmas 3 Feel Volley Alcobendas 2

Olímpico: Priante (6), Manzano (24), Arbos (5), Varela (6), González (14), Castellano (5), Sánchez (Líbero). Galvao (-), Foucher (23), Matienzo (1).

Alcobendas: Malloy (19), Elizaga (16), Cunningham (8), Clark (13), Alonso (9), Álvarez (4), Piza (Líbero). Unzúe (4), Mas (-), Sánchez (-).

Parciales: 21-25 (26´), 25-19 (24´), 25-20 (29´), 26-28 (32´), 15-11 (15´).

Árbitro: Erce Alvarez Juan Antonio - Romero Martinez Angel.

El segundo asalto, hoy

El formato de resolución de la final de la Liga Iberdrola de voleibol ha dispuesto que los dos primeros encuentros de la serie tengan que disputarse en el Centro Insular de Deportes. Esta tarde (16.30), el recinto de la Avenida Marítima va a albergar de nuevo la segunda cita entre el CCO 7 Palmas y el Feel Volley Alcobendas, donde el conjunto madrileño va a intentar poner la igualada en el marcador después de que la confrontación se iniciara con triunfo del Olímpico por un apretado 3-2. En parte, gracias al acierto en los remates de la capitana Saray Manzano, como se puede apreciar en la foto de la izquierda a la izquierda. Los dos sigueintes duelos será el próximo fin de semana en Madrid. Si hay empate, se resuelve todo con un nuevo set de oro. | D.R.

“Al Alcobendas no le gusta la pelota”





“El Alcobendas es un equipo al que no le gusta la pelota, te lleva al límite y nosotros cometemos el error de querer ganar rápidos los puntos y eso es querer jugar a su juego. Esa es su trampa que nos tienden y en la que no debemos entrar”. Así de claro se mostrós Pascual Saurín sobre la lectura del 1-0 que se apuntó el CC0 7 Palmas ayer en el primer duelo de la final liguera ante el equipo madrileño. Asimismo, el técnico del conjunto insular puso un pero a la victoria, ya que también quiso hacer autrocrítica sobre el despliegue de sus jugadoras: “Aun así tampoco hemos sabido ganar los puntos que teníamos que ganar para poder terminar 3-1 y no supimos aprovechar esa ventaja y el Alcobendas te lleva al límite y al final menos mal que hemos acabado de esta forma con la victoria en el último set”, añadió el entrenador. | V. P.