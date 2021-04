Una cruzada al filo del abismo. CD Femarguín SPAR Gran Canaria y Ginelux Juan Grande empataron (0-0) en el derbi grancanario en la cuarta jornada del Grupo Reto Iberdrola Sur D por la permanencia. El cuadro local acumuló las mejores ocasiones del pulso pero terminó llevándose un botín raquítico, insuficiente en su exigente travesía por la permanencia.

Comenzó el partido con el Femarguín avisando mediante un tiro lejano de Mawi que atrapó sin problemas la meta Recalde. Unos minutos después la tuvo Raquel para el Ginelux Juan Grande, pero no logró rematar de forma precisa. A los quince minutos Mawi centró desde la banda y Carol remató de cabeza para anotar el primer gol. Sin embargo, fue anulado por fuera de juego. La intensidad y el músculo se impuso a la magia.

La primera parte destacó por una posesión dividida de forma democrática. La última ocasión del primer acto fue de Astrid tras un robo de Brenda, pero el control fue defectuoso. El Femarguín salió mejor en la segunda parte, teniendo su primera aproximación con una gran volea de Brenda.

En el siguiente fotograma, Evelyn centró al área y Astrid no llegó por centímetros. Alba respondió con un proyectil que voló por encima del travesaño.

Evelyn continuó creando peligro para el Femarguín desde la banda, como por ejemplo cuando Carol cabeceó un envío suyo que provocó otra parada de Recalde. El cuadro local acabó mandando y generando un maná de ocasiones. En el 84’, se reclamó un penalti por una mano en el área del Juan Grande, aunque el colegiado no pitó nada. Kiang-Si y Eli tuvieron de cabeza las últimas oportunidades para marcar, pero el derbi fue de una portera.

Ficha técnica:

CD Femarguín SPAR 0

Ginelux Juan Grande 0

CD Femarguín SPAR Gran Canaria: Aco; Pika, Mawi, Eli, Astrid; Brenda (Cori, 70’), Valen, Carol, Evelyn (Kiang-Si, 83’); Cristina y Zaira (Patri, 70’).

Ginelux Juan Grande: Recalde; Carla, Aitana, Cora, Daysy; Natalia, Fanny Godoy, Alba, Raquel (Arisleyda, 89’); Perdomo (Gisèle, 82’) y Mar Rubio.

Árbitro: Héctor Bouzas Laconti (C.Las Palmas). Amonestó por parte de las locales a Astrid, Cristina, Pika y a Zaira.

Astrid: “No llega la recompensa”





Astrid Álvarez, una de las jugadoras más activas, reconoce que pesa el rol de colista y la falta de victorias. Sobre el penalti, no tiene dudas: “La mano fue muy clara”. “Se luchó, se corrió y el compromiso queda patente. Gozamos de las ocasiones más claras, pero había que meterlas. No estuvimos finas. Necesitamos ya los puntos y se hace cuesta arriba la situación”. Sobre la polémica, repite que “el árbitro tiene la última palabra; nos dijo que no fue penalti”. desvela el sentimiento de dolor de la caseta. “No llega la recompensa, la balanza te tira para atrás. No nos rendiremos”. Por su parte, María Pontejo, entrenadora del Juan Grande, recordó que “estuvimos 10 días sin entrenar; las chicas hicieron un buen partido, sabíamos que apretarían y nos llevamos un punto.Esto es un equipo, si falla una, está la otra. La idea es clara”. | LP