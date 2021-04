Misa Rodríguez: “Me he sentido muy arropada, agradezco todo el cariño”

Una de las semanas más intensas en la carrera de Misa Rodríguez, portera grancanaria del Real Madrid y de la selección española absoluta femenina de fútbol acabó de la mejor manera: con sus segundo partido al frente de la portería nacional. Fueron 45 minutos que sirvieron de epílogo a una semana donde su nombre retumbó en todo el mundo después de que sufriera vejaciones en Twitter después de visibilizar que hombres y mujeres viven el fútbol con la misma pasión. Un mensaje borrado ante el acoso, pero restituido por todo el mundo del balompié poco después. Esa etiqueta, #MismaPasión, se convirtió en tendencia en las redes sociales y destapó el apoyo del balompié mundial hacia su proclama y su persona.

“Me he sentido muy arropada por toda la gente. Al final, la pasión es lo más importante. He estado centrada en lo que he tenido que estar, que es en entrenar lo mejor posible en la selección. Agradezco todo el cariño que se ha tenido hacia mi persona por todo el mundo y estoy muy agradecido por ello. Solo puedo dar las gracias”, indicó la guardameta grancanaria en un vídeo en los canales oficiales de la selección española femenina.

España cerró con plento de victorias esta concentracción en Marbella, donde las mujeres de Jorge Vilda tumbaron a la vigente campeona continental, Países Bajos (1-0) y a México (3-0). “Iba a ser un rival muy difícil. En la segunda parte se nos puso el partido de cara y al final logramos hacer los tres goles y mantener la portería a cero”, expuso la portera grancanaria, tras acabar su segundo encuentro como internacional en la selección absoluta.

“Se ha dado todo de cara para que el partido saliera adelante y estamos muy contentas por ello”, explicó Rodríguez, que este fin de semana se enfrenta con el Real Madrid, tercer clasificado en la liga, al Real Betis.

La Eurocopa en mente

Entre ceja y ceja, como el resto de la selección española, Misa Rodríguez tiene la Eurocopa de 2022 en Inglaterra. “Han sido unos partidos muy importantes. Pensamos en ir partido a partido para llegar lo mejor posible”, explicó la grancanaria. España, en su última participación en un Europeo en 2017, alcanzó los cuartos de final. Su mejor cota son las semifinales.