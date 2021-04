Jorge Almansa: “En un curso de sobresaliente, queremos la matrícula de honor”

¿Cómo llega el equipo a esta final por el título?

Llegamos en uno de nuestros mejores momentos. A pesar de que hemos tenido algunos picos en cuanto a nuestro juego, ahora nos encontramos en un espléndido estado de forma. La Covid-19 y también la acumulación de partidos en ciertos momentos del curso nos pasó, puntualmente, factura. Nos afectó mucho el tiempo que tuvimos que estar sin entrenar y fue algo que se vio en las dos únicas derrotas de la temporada, ante el Barça y Teruel. Sin embargo en este playoff, con los partidos tan duros que hemos tenido que afrontar ante el Emevé y Melilla, nos han servido para ir de menos a más e ir mejorando de cara a llegar en el mejor momento a esta final.

¿Cómo vivió desde la distancia la situación generada con el Unicaja y el partido que se le dio por perdido ante el Teruel por la aparición de un positivo en su plantilla y la posterior clasificación de los andaluces ganando los dos partidos a domicilio?

Me pareció un poco injusto que se les diese ese primer partido por perdido, pero independientemente de quién fuese el equipo que se vio perjudicado. Todos los equipos llevamos trabajando duro durante mucho tiempo, y que se decida el resultado de un partido de esa manera, dándole el punto a Teruel sin competir por un caso de Covid en el Unicaja, no me pareció nada justo. La verdad es que, luego en Teruel, el Unicaja jugó a su mejor nivel y al final fue el justo vencedor en la semifinal.

“Llegamos a esta final con el Unicaja en uno de nuestros mejores momentos de la temporada”

¿Qué rival espera a partir de hoy en esta final?

Espero a un Unicaja duro, que vendrá al CID con la moral por las nubes después de ser capaz de clasificarse ante el Caja Duero Soria en los cuartos de la mejor manera posible y repitiendo sensaciones ante el Teruel. Estoy seguro que vienen aquí con ganas de demostrar que no están en esta final por haber tenido sólo algún que otro partido bueno, sino que están a un gran nivel.

¿Cuál es la clave para contrarrestar las virtudes del Unicaja?

Ellos vendrán a apretar con su saque y con su bloqueo-defensa. Por eso, creo que puede ser clave tener una recepción estable para frenar el poderío que tienen en el saque. Ganar esa batalla entre el saque y recepción puede resultar clave en esta final.

¿Qué balance hace de su primera temporada en el Guaguas hasta el momento?

Sobresaliente. El equipo se ha unido desde el principio y entre todos hemos formado una gran familia. Tenemos un balance muy favorable de victorias y derrotas, además de haber ganado ya el título de la Copa del Rey; nos quedamos a un paso de clasificarnos para una Final Four europea, que hubiera sido algo increíble. Con esta final de la Superliga, trataremos de poner el broche de oro a la temporada. En un curso de sobresaliente, queremos matrícula de honor. Queremos que la gente se acuerde en los años venideros de este grupo y de lo que logramos.

¿Qué final espera frente a un Unicaja que ha ido de menos a más durante esta temporada?

Creo que va a ser una final muy igualada. Ellos empezaron la temporada con muchos cambios en el equipo y la verdad es que últimamente están jugando a un nivel altísimo. Tenemos que ser capaces de demostrar en esta final que nos encontramos un peldaño por encima de ellos. La estabilidad y la regularidad que llevamos demostrando en nuestro juego durante toda la temporada es la que debe marcar la diferencia en esta final.

“Tengo que olvidar mi vínculo emocional con el Almería y pelear a muerte por el triunfo del Guaguas”

En lo emocional, ¿qué siente en esta final ante un equipo al que estuvo vinculado durante tantos años y en el que ejerció de capitán hasta hace poco?

Cada vez que me juego contra el Unicaja siempre tengo sentimientos encontrados, porque he pasado allí prácticamente toda mi carrera deportiva. Para mí será un poco difícil, sobre todo cuando toque jugar en Almería, porque esa siempre ha sido mi casa, mi pabellón, tengo allí a mi familia y a muchos amigos. Tengo que olvidar mi vínculo emocional con el Almería y pelear a muerte por este título para el Guaguas. Después de lograr muchos trofeos allí, estamos aquí construyendo una nueva historia en Gran Canaria y de momento creo que va bien la cosa.