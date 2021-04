El Real Madrid se enfrenta al desgaste físico y psicológico tras superar airoso una semana decisiva, ante el Liverpool en la Liga de Campeones y vencedor del clásico, con Zinedine Zidane obligado a innovar por la cantidad de bajas que sufre, especialmente en defensa, ante un Getafe necesitado de una alegría para cambiar su preocupante dinámica.

Zidane se ha acostumbrado a superarse en la adversidad, a innovar en su táctica por las circunstancias. Las bajas por lesión, que alcanzan ya 50 en la temporada, por coronavirus y por sanciones, condicionan aún más al Real Madrid en Getafe, donde llega tras el gran desgaste físico de encarar tres duelos decisivos en una semana.

Desde lo anímico sale vencedor el equipo madridista. Con Zidane orgulloso del rendimiento de jugadores que apenas contaban y que han dado un paso al frente. Sus problemas pasan por la ausencia de jugadores, especialmente en una defensa en problemas. Sin el capitán Sergio Ramos ni Lucas Vázquez, lesionados, con Raphael Varane aún sin poder jugar tras su positivo de COVID-19 y confinado en su domicilio.

Por si fuera poco, un problema muscular de última hora deja fuera a Ferland Mendy y tampoco podrá jugar Nacho, sancionado, que ha tirado de liderazgo en los momentos de dificultad.

La zaga de circunstancias que se perfila es la formada por Álvaro Odriozola en la banda derecha tras el varapalo de ver cóo se improvisaba con Fede Valverde en Anfield antes que una apuesta por su figura. Con Militao en su quinto partido consecutivo y a un gran nivel, a Zidane, con la mala noticia de Mendy, solo le queda la opción de dar la titularidad al canterano Víctor Chust. Ya fue pareja de Militao en una ocasión este curso y de mal recuerdo, el día del batacazo copero ante el Alcoyano.

Pero los problemas de Zidane se extienden en más zonas del campo. Tiene a varios jugadores al límite en lo físico, al borde de la lesión. El caso más preocupante es Toni Kroos, que puede dejar su sitio de inicio a Isco en un centro del campo que pierde a Casemiro por sanción. Entre algodones llegan a la cita Modric y Vinicius, y por golpes que dejaron secuelas Valverde y Benzema.

Las opciones ligueras y la defensa de la corona pasan por mantener la firmeza en el resultado de un Real Madrid en racha. Lleva 14 partidos sin perder -once victorias y tres empates- en un momento clave que ha impulsado sus opciones en Liga y 'Champions'. Con Karim Benzema como gran referente goleador en su mejor racha. Nunca antes firmó siete jornadas consecutivas marcando. En Getafe busca la octava ante un rival al que le hizo en dos ocasiones un doblete y al que marcó nueve tantos en 19 enfrentamientos.

El Getafe iniciará ante el Real Madrid una sucesión de partidos clave y a la vez complicados para mantener la categoría. Después de enfrentarse a los hombres de Zidane, afrontará tres salidas seguidas.

Primero, al Camp Nou para verse las caras con el Barcelona, que seguirá en la pelea por el título; después, visitará al Huesca, un rival directo por el descenso; y, finalmente, jugará contra el Villarreal, con opciones europeas.

La primera piedra en el camino del Getafe será de las más duras. Y llega en un mal momento, con el equipo de José Bordalás deprimido tras perder 0-1 ante el Cádiz la pasada jornada con un tanto en propia meta de David Timor. En el club azulón contaban con esos puntos para descongestionar su situación y después de caer sin justicia definitivamente se han encendido las alarmas tras colocarse a cuatro puntos del descenso.

Una victoria ante el Real Madrid aliviaría una serie de cinco partidos consecutivos sin ganar. Si se amplía el horizonte, los datos son más preocupantes: el Getafe sólo ha ganado uno de sus últimos 12 encuentros y ha sumado 7 de 36 puntos posibles. Además, es, junto al Eibar, el equipo que menos goles ha marcado con un total de 22.

Bordalás no tendrá fácil revertir una situación incómoda en la que, como el Real Madrid, tendrá alguna baja importante. No podrá contar con el uruguayo Erick Cabaco y con el colombiano Juan Camilo "Cucho" Hernández, lesionados para lo que resta de curso. Tampoco con Darío Poveda, que aún no se entrena junto al resto del grupo por culpa de una lesión muscular.

Por contra, recupera al central marroquí Sofian Chakla, sancionado la pasada jornada, al turco Enes Ünal, baja por coronavirus y ya recuperado. Y, con esas piezas, Bordalás tendrá que elegir entre un once con más músculo o con más técnica.

En la primera opción entra Allan Nyom en el centro del campo en una línea de cuatro. En la segunda, el puesto sería para Take Kubo, que formaría con Cucurella y Aleñà un trío por delante de Mauro Arambarri y Nemanja Maksimovic con Jaime Mata arriba.

Mientras, en defensa, podría volver Damián Suárez, uno de los elegidos últimamente para quedarse en el banquillo pero que, con su experiencia, podría aportar galones en un choque de vital trascendencia para un equipo necesitado de puntos para no meterse en un lío.

Alineaciones probables:

Getafe: Soria; Damián, Sofian, Djené, Olivera; Arambarri, Maksimovic; Nyom o Kubo, Aleñà, Cucurella; y Jaime Mata.

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Militao, Chust, Marcelo; Fede Valverde, Modric, Isco o Kroos; Marco Asensio, Vinicius y Benzema.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano).

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.

Hora: 21:00