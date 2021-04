El moldavo Alexandr 'King Kong' Romanov venció por decisión dividida al español Juan 'El Guapo' Espino este domingo en Las Vegas, Estados Unidos. Un golpe fortuito del español en la zona genital del moldavo detuvo la contienda. Los jueces vieron ganador al 'King Kong' moldavo tras no recuperarse este a tiempo del rodillazo de Espino.

"Quiero la revancha. Fue un robo"

El luchador grancanario mostró su descontento y dio su versión de le pelea a través de sus redes sociales: " A veces se gana y a veces se pierde, no es la primera que pierdo ni tampoco la última pero sinceramente no entiendo como una rodilla que se tiro para puntuar, no llevaba fuerza y además me encantaría una mejor grabación por que no le dio en sus partes. Aún siendo así, y aprovechándose de que estaba cansado y sabiendo lo que venía, Romanov se aprovechó para hacer el papel de su vida. Los jueces deben puntuar la pelea hasta que sucedió ese acto. Me llevé el primer y tercer asalto todo el mundo puede verlo. Quiero una revancha. Esto fue un robo".

Contienda muy física

Romanov comenzó tomando el centro del octágono, Espino, analítico y haciéndose valer de su juego de pies, buscó el momento de incidir sobre el moldavo. 'King Kong' llevó la contienda a ras de lona y a la postre contra la jaula. Aunque no puso en apuros al español. 'El Guapo' se mueve como pez en el agua en esta faceta.

Espino cambió las tornas, puso la espalda de su rival en el suelo y trató de rubricar la sumisión, aunque sin éxito. Los primeros compases no defraudaron, se planteó una contienda entre luchadores y eso tuvimos.

Buenos cambios de nivel en el golpeo del español durante la segunda manga para buscar el agarre. Espino colocó una gran rodilla a Romanov pero el mentón del moldavo supo encajarlo con sorprendente entereza.

'King Kong' hizo también honor a su nombre y apretó al canario por momentos con sus golpes a ras de lona. Contienda muy física que ninguno de los dos rehuyó. En el tercer asalto el plan desde la esquina de Espino estaba claro. Trabajar los golpes de volea sobre su rival y sacar una posición ventajosa en el agarre situándose en su espalda.

Una rodilla fortuita en los genitales de Romanov arruinó la contienda. El moldavo, exhausto, no se pudo reponer del golpe en los cinco minutos establecidos por la UFC en estos casos y no pudo seguir. 'King Kong' se llevó la victoria por decisión dividida. Medida sorprendente, él mismo negó con la cabeza el veredicto de los jueces.

'King Kong' suma, de forma inesperada, su decimocuarta victoria como profesional y su tercera dentro del octágono de la UFC. Un mal golpe sentenció a Espino, quien mostró un gran nivel dentro de la jaula, pero no tuvo fortuna.