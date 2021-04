Saray manzano: “Esto es el inicio de algo muy bueno, vendrán más títulos”

Supongo que aún en una nube después de conquistar el título de la Liga Iberdrola, el primer gran éxito del club en la élite del voleibol español y usted, canterana y capitana, designada como la MVP de la final.

Por supuesto, todavía estamos asimilando lo que hemos conseguido; aún se nota en nuestras caras la alegría por un título que nos ha costado tanto.

¿A quién se lo dedica?

A toda la familia, a mi pareja y sobre todo a mi madre, que siempre está ahí a mi lado, porque también se lo merece.

Un título que ya se hacía esperar en un club de la trayectoria del JAV Olímpico.

Sí, ya nos lo merecíamos después de tantos y tantos años aguantando, superando momentos adversos y también buenos, pero sin lograr nunca conseguir un éxito de esta trascendencia.

Y a partir de ahora...

Creo que esto es el inicio de algo muy bueno y duradero. Este título no va ser el último, seguro. Pienso que el equipo va a ir a más, que se está haciendo fuerte. Ojalá podamos participar en la Champions, coger experiencia europea; quién sabe a lo que podemos llegar a aspirar en el futuro.

¿Seguiremos viéndole capitaneando al primer equipo de su club de siempre?

No tengo intención de marcharme. Estoy bien aquí y muy contenta. Siento que todavía le debo más de mi tiempo a este club.

¿Qué le diría a Juan Manuel Campos, vicepresidente y alma máter de este histórico Olímpico, con el que ha compartido tanto a lo largo de los años?

Sin duda, es la persona que más ha confiado en mí, que más me ha apoyado, el que más veces ha puesto la mano en el fuego por mí. No le ha salido mal la cosa... Lo considero un segundo padre, una de las personas más importantes de mi vida.

Designada como la MVP de la final de la Liga Iberdrola contra el Alcobendas, ¿se lo esperaba?

Hay mucho trabajo detrás de este título y de este MVP. Soy una persona muy constante, que tiene mucho carácter y, como a cualquiera en estos niveles, no le gusta perder. Este trofeo individual no era algo que persiguiese; solo quería dar lo mejor que tengo para el bien de todo el equipo, para llevarlo hasta la final y ganarla. Que me lo hayan reconocido es un orgullo, porque son muchas horas las que le dedico a esto, y me encanta. Aunque también este reconocimiento personal es para mis compañeras. El que te reconozcan tu buen trabajo es bienvenido.

La figura de Saray Manzano, en el voleibol femenino y en su club, alcanza una trascendencia mayor por ser una jugadora de la tierra, internacional, capitana de su equipo de siempre. ¿Se siente un referente para la jugadoras de la prolífica cantera que posee el JAV Olímpico y del vóley canario en general, e incluso a nivel nacional?

Creo que sí, o eso es lo que noto. Ayer -por el domingo-, en el pabellón del Alcobendas, niñas y madres se acercaban para felicitarme y saludarme. Me lo tomo como un halago; pienso que es algo bueno para ellas el tener un referente. A su vez, para mí supone un orgullo, me da fuerzas, ganas de seguir al más alto nivel para continuar siendo ese ejemplo, esa imagen en la que se fijen las niñas. Ojalá siga siendo así.

Confiese, ¿cómo fue esa noche del domingo con los festejos después de conseguir el título de la Liga Iberdrola?

Increíble. Eso queda para el recuerdo de todos los que estuvimos allí y tuvimos la suerte de vivirlo. Algo corto por el tema del Covid, podría haber sido mejor. No hay nada más que decir. Nos tuvieron que cerrar el grifo, pero nada más. Lo cierto es que será algo que recordaremos todas el resto de nuestras vidas, seguro. Queremos celebrar mas títulos.