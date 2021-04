Paulo Renan: “Estoy jugando el mejor vóley de toda mi carrera”

¿Cómo llega el equipo al tercer partido de la serie final por el título de la Superliga? De ganar mañana en la cancha del Unicaja, campeones...

Perfectamente. Creo que venimos de jugar en los dos partidos de la final incluso mejor de lo que lo hicimos en los cuartos y en las semifinales frente al Emevé y el Melilla, respectivamente. Necesitamos de la adrenalina que nos da la competición para dar el máximo, por eso considero que el mañana vamos a estar incluso mejor que los dos últimos partidos que jugamos ante el Almería en el Centro Insular.

Viendo la necesidad de ganar del rival, ¿qué Unicaja Costa de Almería esperan mañana en el tercer partido?

Ellos saldrán a la pista especialmente motivados, porque van a jugar en su casa y tienen que pelear al máximo; es algo con lo que nosotros contamos de antemano y que hace de este tipo de partidos algo especial y más bonito de ver para el espectador. Vamos a dar nuestro máximo para intentar ganar ese partido y, si no es posible, lo volveremos a intentar en el cuarto choque, el domingo. Tengo mucha confianza. Debemos jugar a nuestro mejor nivel para intentar cerrar el título mañana mismo.

Con toda su experiencia en otras ligas, ¿qué balance hace de su primera temporada en la Superliga española?

Cuando acepté la oferta del CV Guaguas este verano sabía que la Superliga se rata de un torneo muy bueno y lo he podido comprobar con el transcurso de todos los partidos esta temporada. Ha sido un campeonato muy equilibrado. Aunque es cierto que hay unos equipos más fuertes que otros, la verdad es que los conjuntos de la parte alta de la tabla son todos muy complicados de ganar. El Melilla parecía que no contaba con demasiado favoritismo y, sin embargo, apareció en cuartos para eliminar al Palma, que teóricamente era el favorito y que había disputado la final de Copa. Eso le puede dar una idea de lo complicada que puede ser esta Liga. Estoy muy contento con el equipo y también con mi rendimiento. Pienso sinceramente que estoy jugando el mejor vóley de toda mi carrera. Ser tan feliz y encontrarme tan bien en el equipo y en la Isla me ayuda a la hora de poder dar mi máximo nivel en cada partido.