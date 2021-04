Olesen se coloca como líder en solitario en Meloneras

La buena climatológica dejó sin defensas a un campo ya bondadoso. Tal es así que, en esta segunda jornada apenas poco más de una treintena de jugadores de los 151 en liza presentaron tarjetas con o por debajo del par (71). El resto le ganaron al menos un golpe al recorrido.

Más de uno

Lo más notorio, tres jugadores concluyeron con una tarjeta de 61 que es el récord del campo. Y es que, además del líder Olesen, le ganaron nueve golpes al campo, el inglés Sam Horsfield y el escocés Connor Syme, e incluso el segundo de ellos llegó a patear en el último hoyo para entregar un golpe menos.

Los tres recorridos, sin fallo alguno, vieron a Olesen y Syme sumar a su respetiva tarjeta un eagle y siete birdies; mientras que el -9 de Horsfield fue fruto de nueve birdies. Eso sí, en el general de los dos días, el inglés está a cuatro golpes del danés, mientras que el escocés está a seis.

Olesen, de 31 años y ya con cinco triunfos en el Circuito Europeo, e integrante europeo en la Ryder Cup ganada en 2018, vuelve a estar en lo más alto de un torneo tras el obligado parón que le supuso el año de suspensión de que fue objeto por un problema judicial. La suspensión fue levantada en julio de 2020, jugó después cinco torneos en 2020, pero el danés está en el que es su primero de 2021.

“Me siento genial, definitivamente no me esperaba esto. Fue una experiencia increíble tener un hijo hace unas semanas, pero no tuve mucha práctica, solo la semana pasada, por lo que las expectativas eran bastante bajas”, aseguró Olesen.

La segunda plaza en la general es compartida por el neerlandés Wil Besseling y el galés Rhys Enoch, ambos a un golpe de la cabeza, tras el 63 (-7) y el 62 (-8), respectivamente, del segundo recorrido.

De la amplia representación española los mejores son el madrileño Alejandro Del Rey y el local Rafa Cabrera Bello, con -8 a seis golpes del líder, tras el respectivo 68 y 67 de ayer viernes. El grancanario tuvo que reaccionar en los últimos hoyos para pasar el corte (quedó en -5) de un torneo que tiene muy adentro y del que es el principal embajador.

“El jueves hice una buena ronda, así que esperaba no concentrarme en absoluto en el corte. Quería empezar fuerte, pero lamentablemente eso no sucedió. No sentí que jugué tan mal, no cometí muchos errores, simplemente no pude meter la bola en el hoyo”, se lamentó Cabrera Bello.

También superaron el corte, Iván Cantero Gutiérrez, con 134 (67+67); Pep Angles, con 135 (71+64), Alejandro Cañizares, con 135 (70+65), y Adri Arnaus, con 135 (69+66). De los jugadores latinoamericanos, sigue en liza el paraguayo Fabrizio Zanotti, con 135 (68+67).