El sudafricano Garrick Higgo, de tan sólo 21 años, es el nuevo líder del Open Gran Canaria Lopesan, que se disputa en el Meloneras Golf, con un total de 192 golpes (-18), tras entregar una tercera tarjeta con 63 (siete bajo par), y afrontará durante el día la jornada final con dos impactos de ventaja en la clasificación.

Higgo, cuyo único triunfo en el Circuito Europeo se remite al Abierto de Portugal 2020, y que este próximo 12 de mayo cumplirá los 22 años, aterrizó en Gran Canaria tras lograr la cuarta plaza conquistada el último domingo en el Abierto de Austria. El sudafricano fundamentó su liderato en su inicio arrollador en la jornada de ayer , pues logró tres birdies en los tres primeros hoyos, a los que unió el broche de todo un eagle en el cuarto. Luego cerró su recorrido con tres nuevos birdies y un solo bogey.

“Fue un comienzo increíble, pero no estaba jugando tan bien. Definitivamente es un campo en el que puedes acertar fuera de línea. Puttée bien y mi chip ha sido genial. Definitivamente esa ha sidola mejor parte del juego”, explicó el nuevo líder en Meloneras. “Después no jugué tan bien desde el tee, pero el comienzo fue increíble. Un par de veces estuvimos en algunos lugares complicados y no podía creer cómo acababa salvando el hoyo”, apuntó Higgo en declaraciones ofrecidas por la organización del torneo.

“No tengo mucha experiencia en este tipo de hierba, aparte de jugar en Estados Unidos y un par de eventos del European Tour, como Chipre. Lo disfruto, el rough no es muy largo por lo que la pelota se queda levantada a veces. Gran Canaria es un gran lugar para estar”, añadió.

El bajón de Olesen

Todo lo contrario hizo el danés Jacob Thorbjørn Olesen, que salía como líder tras el magnífico 61 del viernes, y que empezó mal: dos bogeys en los seis primeros hoyos y, pese en medio un birdie, saberse que ya no estaba en lo más alto de la clasificación. Terminó cediendo muchas posiciones en la clasificación y lejos de la cabeza.

La segunda plaza, a dos golpes del líder, es compartida por el escocés Connor Syme, uno de los tres que el viernes hizo 61, que ayer también lució con un 62 (un eagle, siete birdies y un bogey), el francés Matthieu Pavon y el austriaco Matthias Schwab, estos dos últimos con respectiva tercera tarjeta con 64 y 66 impactos.

Del Rey, el mejor nacional

El mejor español sigue siendo Alejandro del Rey, con un total de 197 golpes (-13), tras el 65 de este sábado (un eagle en el último hoyo, cinco birdies, dos bogeys), que le ubican en una muy compartida undécima plaza.

El local, y embajador del torneo, el grancario Rafa Cabrera Bello, firmó un 67, para un total de 199 (-11). Pep Angles tiene 200 (-10), tras hacer ayer 65; e Ivan Cantero suma 201, tras su tercer 67; Alejandro Cañizares va con 202 (70+65+67); y Adri Arnaus con 204 (69+66+69).