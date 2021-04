El sudafricano Garrick Higgo (-25) agunató el desafío del alemán Maximilian Kieffer en la jornada final del Gran Canaria Lopesan Open para conseguir su segundo título en el Tour Europeo. Alejandro del Rey, vigesimoprimero con -14, fue el mejor español en la primera de las tres pruebas que de forma consecutiva se celebran en suelo canario. Por su parte, Rafa Cabrera Bello, con un -9, acabó muy descolgado de la cabeza, en el puesto 56 del recorrido del Meloneras Golf.

Al tiempo que Kieffer se marcaba un espectacular 62 que le llevaba hasta el -22 final, Higgo se descolgaba con un 63 -la mejor vuelta de su carrera- que le llevaba hasta un inalcanzable -25. Doce birdies y un par de eagles entre los dos en una jornada de un juego tremendamente vistoso en Meloneras Golf, fantástica sede del torneo.

La prueba no ha tenido el protagonismo local esperado en la previa, pero sí ha dejado lecturas positivas para el golf español. La primera de ellas, claro está, el gran papel de Alejandro del Rey, que en sus primeros pasos como profesional ya ha dejado claro que sabe desenvolverse sin problemas en un suelo complicado.

El madrileño acabó el torneo con un 69, su ronda más discreta de la semana, que le ha hecho bajar seis puestos. Lo mismo que le sucedió a Cabrera Bello, que irmó un 72 en la última puesta en escena. Pep Anglés (-13), Iván Cantero (-12) y Alejandro Cañizares (-12) también sellaron un buen papel en Gran Canaria dentro de la armada española en esta cita del Tour Europeo.

“Es increíble. ¡Dios, no puedo expresarlo con palabras, me siente increíble! Ha sido un gran alivio terminar de jugar”, aseguró el sudafricano nada más acabar su recorrido. “Probablemente los birdies en el hoyo nueve o el diez., fueron los momentos clave. Fue muy imporante para mí en términos de mi confianza, pero quiero decir que todo no terminó hasta el último hoyo, sabía que podía pasar cualquier cosa, especialmente con el viento que se acercaba. Fue un poco estresante”, explicó Higgo.

Palabras de una leyenda

Además, Higgo desveló que tras auparse con el liderato el sábado, habló con toda una leyenda de este deporte: su compatriota Gary Player. “Todos soñamos con hacer cosas increíbles. Hablé con Gary anoche y me dijo que no había ventajas, que debía jugar como si estuviera dos golpes por detrás, así que fue bueno por su parte. Me lo ha dicho tantas veces... pero nunca he tenido un liderato en el último día, así que no he tenido que preocuparme por eso”, comentó Higgo, campeón el año pasado del Abierto de Portugal.