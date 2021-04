Juan Ruiz: “Tendremos un equipo más fuerte, vamos a por Europa”

Posiblemente, Juan Ruiz fuera el sábado uno de los hombres más felices del planeta. Junto con Paco Sánchez Jover, Sergio Miguel Camarero y el resto de su directiva conquistó la Superliga con el Guaguas en el año de la refundación del club. Otro éxito.

¿Cómo está en el día después de ganar la Superliga?

Un poquito como si la presión se te hubiera ido porque también es verdad que yo había dicho que el equipo que hacíamos era un equipo para tratar de ganar, respetando por supuesto a todos, pero bueno, yo ya me conformaba con la Copa y con el quinto puesto en la Recopa de Europa. Ahora, la verdad es que jugar la Champion después desde hace más de 25 años, la verdad es que es un tema interesante. El quipo hizo el 90 y tantos por ciento de victorias, hemos perdido solo dos partidos en la Liga y un partido en Europa. La verdad es que estamos muy contentos. El hecho de que hayamos salido en plena pandemia y que las pequeñas y medianas empresas nos hayan apoyado, pues me hace estar muy agradecido.

Dijo que con 67 años no estaba para aventuras, que quería un equipo ganador. ¿No se conforma con esto?

Mira, cuando me dijeron todo esto, tanto a Paco Sánchez Jover como a Sergio Camarero, les dije que teníamos que venir a la ciudad. Segundo, hacer un equipo competitivo. Pues por lo que tú dices, yo con 67 años ya no estoy para estas aventuras, si hacemos un proyecto serio es para intentar ganar, que después te puedes quedar segundo. Ellos me dijeron que adelante y empezamos en plena pandemia. Hubo gente que me dijo: ‘hombre Juan, estamos en una situación muy difícil’. Yo siempre digo que lo que me enseñaron los americanos: momentos de dificultades, momentos de grandes oportunidades. Después fuimos bien recibidos por el del Cabildo, por el Ayuntamiento y por el concejal José Eduardo Ramírez, que le pareció una idea fantástica y nos ha apoyado con el espónsor. Antonio Morales me dijo una cosa que a mí me impactó muchísimo y me animó mucho más y fue: la llegada del Guaguas es una gran alegría, no por lo que nos dio, sino por lo que nos volverá a dar. Y las tengo grabadas.

¿Sabe más esta liga que las otras cinco que había ganado en la primera etapa del club?

No cabe duda que esto es como un renacimiento. Todas tienen un significado maravilloso, pero esta copa y esta liga, después de 25 años prácticamente, te llena de orgullo y teniendo en cuenta las actuales circunstancias, sin nuestro público, sin nuestro pabellón. Para mí esto tiene un valor especial porque al estar en dificultades el tipo de espónsor, el que el público no pueda asistir, el Covid... La verdad es que es un orgullo enorme.

¿Tiene preparado ya el equipo del próximo curso? ¿Cómo es el Guaguas que viene?

Nosotros ya tenemos la plantilla profesional, lo que pasa es que vamos a dejar esta semana con los acontecimientos, la visita institucional y tal... Este año tenemos un equipo fuerte, pero el próximo lo será más porque nuestra intención es conquistar Europa y eso quiere es estar en la Final Four.

Entonces, nada de renunciar a la Champions, jugarán.

Nosotros vamos a jugar la Champions sí o sí. No puedes quitar la ilusión de algo que has conseguido en la cancha, ni a los deportistas ni a los que trabajamos sin cobrar nada aquí, que hacemos esto porque nos apasiona este deporte.

En un año tan difícil, ¿ha podido cumplir todos los compromisos pactados con el grupo?

Nos hemos visto con mucho trabajo, pero a veces, no sé cómo, lo hemos superado y todos los meses se les ha pagado la Seguridad Social y los sueldos. A veces les hemos dejado a deber a la agencia de viaje, pero ya también les hemos cumplido.