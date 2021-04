Aspirante invisible. La UD Las Palmas C, tras la resolución de la jueza del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), arranca la segunda fase del Grupo Canario de Tercera este sábado ante el CD Mensajero en el Juan Guedes (12.00 horas). La formación amarilla, por su condición de segundo filial, y con Las Palmas Atlético en la Segunda RFEF -luchando por no bajar-, no puede subir. El ente federativo validó la plaza del Regional C, tras el escrito del Gran Tarajal.

UD San Fernando, Panadería Pulido San Mateo, CD Mensajero, SD Tenisca y Atlético Paso se suman a la formación amarilla en este Subgrupo C. Tras seis jornadas, los dos primeros suben a la Segunda RFEF -el resto tendrán una segunda oportunidad bajo el formato playoff-. El Panadería Pulido San Mateo-SD Tenisca completa la primera jornada de este Subgrupo y se disputa el próximo domingo (12.00 horas) en La Vega.

En lo referente al Grupo D para Play Off de Ascenso a la Segunda RFEF, queda integrado por el Gran Tarajal, Unión Viera, UD Lanzarote, Buzanada, Tenerife B y Santa Úrsula. El sábado, el Viera de Ángel Luis Camacho se cita en el Alfonso Silva con el Tenerife B (11.00 horas). El Lanzarote-Buzanada tiene lugar el domingo en la Ciudad Deportiva (12.00) y el Gran Tarajal recibe al Santa Úrsula en La Maxorata (12.00 horas).

En el Subgrupo D, tras seis jornadas, los dos primeros obtienen su pasaporte para los playoff que se disputan a partido único en el campo del mejor posicionado.

Completa el mapa de la segunda fase, el Subgrupo E por la Permanencia en Tercera. Aquí figuran el CD La Cuadra, UD Guía, Villa de Santa Brígida, Arucas, CD Vera, Tacoronte, Atlético Victoria, Güímar y UD Ibarra. Tras diez jornadas, los cuatro primeros clasificados alcanzan la permanencia y los cinco últimos bajan a Preferente. La segunda fase concluye el 27 de junio y pone fin a esta fórmula experimental del fútbol modesto.