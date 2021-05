El Tamaraceite despide mañana la temporada en el Juan Guedes ante un filial de ‘Champions’ (12.00 horas) con el reto de alcanzar la Primera RFEF. Al mando, un genio que parece inmortal.

La longevidad del genio de barrio. El capitán de la UD Tamaraceite David González, que el 25 de agosto cumple 40 años, evidencia con su arte el gran momento de salud de un modesto sin techo. La formación de Chus Trujillo se cruza mañana con un filial de Liga de Campeones, el Sevilla Atlético, en la última jornada en el Juan Guedes (12.00 horas, Footters). Se trata de la penúltima jornada del Subgrupo D, y los grancanarios cuentan con serias opciones de besar el ascenso a Primera RFEF.

La victoria ante el filial hispalense se antoja crucial para el ‘Támara’, ya que les permitiría depender sí mismo para la última contienda liguera en la Nueva Condomina ante el Real Murcia. La capacidad de asumir retos y desafíos va en el ADN de los pupilos de Chus Trujillo, que tienen a David González a su gran mentor. El Moco arrancó un punto en el Nuevo Arcángel con un gol de penalti a lo Panenka para batir a Becerra.

Las Palmas Atlético está obligada a batir mañana a un desahuciado Lorca por la salvación

Este proyecto es una máquina de ascensos. Ha volado desde la Segunda Regional a la Segunda B y ahora quiere aterrizar en la primera escalafón por debajo del fútbol profesional. La clase del Maradona de La Feria es un valor determinante, un artista que no concibe la retirada. Quiere seguir dando guerra. Con 207 partidos con la UD, el Juan Guedes volverá a rendirse a la diabluras y caños de una figura en extinción. Forma parte de la última legión de prototipos del fútbol de barrio. Ante el Sanluqueño regaló un caño al respetable y se ganó la ovación.

De Capel a Pejiño

Dirigidos por Paco Gallardo, el Sevilla Atlético ha sido históricamente un rival de empaque en la categoría de bronce e incluso en la Segunda División. De Capel a Reyes, sin olvidar a Pejiño, ahora en las filas de la UD Las Palmas, han pasado por un eslabón formativo de quilates. En el encuentro celebrado en la Ciudad Deportiva Jesús Navas, el Támara salió ileso (0-0) con un marcador meritorio.

Chus Trujillo es el delineante de este proyecto de sueños. Incide que volver a contar con público es la mejor de las noticias. Así como asumir que están viviendo un sueño. «Encaramos este tramo crucial de dos partidos con opciones para todo. Cabe valorarlo y reconocer el esfuerzo de estos futbolistas, que está cumplimentando una campaña sobresaliente».

La última victoria ante el Recreativo Granada, con un tanto de Siverio, vale de estímulo para los de Juan Manuel

De David García a Asdrúbal Padrón, el ‘Támara’ cuenta con 32 puntos y ha logrado tutear a conjuntos millonarios como el Córdoba, Murcia o Marbella. Cuatro ascensos en cinco años y la vocación de dinamitar todas las quinielas. Gracias a genios del balón como el Moco, que no contempla colgar las botas. El Juan Guedes es su jardín prohibido. El latifundio de las acciones imposibles. De Jonathan Viera al ‘Moco’. Mecanismos de fantasía para levantar al respetable. Cita obligada con el caviar de bronce en el barrio del caño.

Juan Manuel no se fía

Las Palmas Atlético, en su cruzada por eludir el descenso a Tercera, visita mañana al desahuciado Lorca Deportiva (10.00 horas). La formación amarilla, dirigida por Juan Manuel Rodríguez, llega fortalecida a la cita tras batir al Recreativo Granada en la última jornada. «Lo del Lorca descendido lo pongo entre comillas. El fútbol es fútbol, no importa la clasificación. Jamás me fijo en eso. Vamos a pelear contra un equipo temible que lo dará todo. Cuando estás herido de muerte, eres más peligroso. Debemos estar concentrados, disciplinados y ordenados. De lo contrario no tenemos nada que hacer».

Con un Siverio enrachado, Las Palmas Atlético afronta las últimas cuatro jornadas con la misión de sumar los doce puntos para colarse entre los dos primeros del Subgrupo E. «La categoría es traicionera, este invento no puede ser. Tuvimos problemas y logramos reponernos. De local son temibles y debemos lucir la mejor versión. Queremos depender de nosotros mismos», asevera el estratega, que busca otro milagro.