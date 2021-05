De un cursillo de verano a Tokio

Es Joel Rodríguez un regatista anómalo. Su pasión por la vela vino desde la experiencia propia y no por los genes, por una herencia transmitida. Lo que sí llevaba ahí era la importancia del deporte como pilar de una vida. Esa enseñanza la tuvo en casa. Ahora, aquel niño que probó la vela por culpa de su hermano Nahuel navegará en Japón en su sueño olímpico. «Son cosas que te cambian la vida», admite.

-«Entonces, ya está. ¿Vas a los Juegos?»

-«Sí, sí, ya está decidido»

A Joel Rodríguez (Las Palmas de Gran Canaria, 1997) lo paran por los pasillos del Real Club Náutico de Gran Canaria estos días. Le caen felicitaciones, preguntas y ánimos. Da igual que se asome al varadero o que se deje ver detrás de la mascarilla por las pistas de pádel. «He recibido un montón de apoyos. La verdad es que estoy muy agradecido. Si tuviera que hacer una lista de quiénes me han ayudado a llegar hasta aquí, seguro que me dejaría a alguien y nop sería justo», contesta.

La pasada semana, Rodríguez recibió la llamada de la Real Federación Española de Vela. Sí, él iba a representar al país en ILCA 7 después de conseguir la plaza para la nación en Vilamoura, al sur de Portugal. Era la última oportunidad y no la dejó pasar. «No había otra. Tuvimos que llegar a la repesca, por así decirlo, para optar a las dos últimas plazas europeas. Era ahora o nunca. En 2018, fuimos los primeros sin plaza; en 2019, los segundos sin hueco. Tras dar al palo un par de veces, con la pandemia en medio, conseguirlo fue un alivio. No hacerlo era irse de vacío», narra, con el brillo en los ojos fruto del éxito.

«Llegar a unos Juegos es algo que llevo toda la vida peleando», asegura el grancanario

Los Juegos Olímpicos de Tokio son el último capítulo de un regatista anómalo, de una aventura que empezó en un cursillo de verano. «Mi hermano Nahuel se apuntó por un amigo y yo pues me apunté por él», cuenta. «Acabé aquí, probé, me gustó y hasta hoy», continúa. En su familia nunca se había navegado, ni sus padres o abuelos eran socios del club, pero sí tenían al deporte como uno de los pilares de su educación. «Estamos rodeados por mar, así que era una opción natural... El deporte siempre fue importante en casa», explica.

El billete para Tokio de Rodríguez era la continuación natural de una carrera fulgurante desde el inicio. Su primer punto de inflexión fue en 2014 con dos Campeonatos del Mundo: Láser radial Juvenil (ISAF) y Láser Radial S19. En 2015, cayó el tercer cetro mundial: Láser Standard sub 21, éxito que repitió en 2017. «La mayor presión es la que yo mismo me pongo, al menos en mí. Esto es algo que llevo toda la vida peleando. Fuimos a Vilamoura y, evidentemente, te salen esas preguntas. Y si no lo consigo... ¿qué? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Habrá más oportunidades? Es un vacío enorme porque han sido cuatro años de trabajo para llegar a Tokio», agrega.

En Vilamoura la tensión fue total los seis días de competición. «Acabar fue poder respirar. Se hizo durísimo el campeonato. Cada día salí siempre como el primero de los clasificados para Tokio. Manejar ese estrés por mantener el puesto es difícil. Los que vienen de atrás necesitan más, mejorar, buscar tu posición, arriesgan más... Psicológicamente acabé agotado. Ir a unos Juegos cambia la vida», apunta.

El día que Rodríguez logró la plaza para España, su pareja, también regatista, se clasificó para Tokio

En Vilamoura, Joel Rodíguez no vivió su alegría solo. Aquel fin de semana compartió su felicidad con alguien elemental hoy en su vida, su pareja, la regatista barcelonesa Cristina Pujol. Si el grancanario consiguió la plaza para España, la catalana fue designada como la regatista que representaría al país en Tokio, en la clase ILCA 6. «Yo estaba más contenido porque eran cosas diferentes... Ellas competían por ir a los Juegos; nosotros por lograr la plaza. Cristina sí podía descorchar el cahmpagne, pero a mí todavía me quedaba», cuenta entre risas. «Ahora podremos disfrutar juntos de esta experiencia, que son únicas. Es un regalo impresionante», apunta.

Este fin de semana, Joel Rodríguez se desplazará a Cádiz para competir en la Copa de España. Será la primera parada en su preparación olímpica, mientras rastrean campeonatos y zonas donde navegar. El estudio del campo de regatas de Japón, clavado en la bahía de Sagami, ya está en marcha. «Puede que sean los Juegos más calurosos de la historia, hace una humedad tremenda. En vientos, es algo más impredecible, y las olas se asemejan a lo que tenemos aquí», desmenuza. Una competición que se aventura abierta. «Mi promesa es ir a por todas». Amén.

Cantero, a la cabeza en Portugal





Liderato para Patricia Cantero y Silvia Mas. La segunda jornada del Campeonato de Europa de 470, que se disputa en Vilamoura (Portugal) dejó a las tripulaciones del el equipo olímpico español de vela en todo lo alto. Mas y Cantero se subieron a la primera plaza en el lado femenino, mientras que Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez se mantienen a la cabeza. Todo en un día brillante para el tándem Mas-Cantero, con dos terceros puestos que les han permitido superar en la clasificación general a sus rivales, con más altibajos en sus parciales, ascendiendo desde la tercera hasta la primera posición. Las españolas suman dos puntos de ventaja sobre las francesas Lecointre y Retornaz. | LP/DLP