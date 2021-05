María Pontejo renovó por una temporada con el Ginelux Juan Grande después de llegar al equipo para que pudiera estar en la categoría Reto Iberdrola otro año más, y lo consiguió a falta de tres partidos para el final de esta temporada, después de que lograra la permanencia en la categoría el pasado sábado ganando por 2-0 frente a un rival directo como fue la U.D. Aldaia.

Pontejo ha conseguido en sus últimos 7 partidos desde que llegó con la responsabilidad de coger el banquillo, un registro de 16 puntos de los 21 posibles.

En reiteradas ocasiones Pontejo, siempre ha expresado que el trabajo mayor se lo llevan las jugadoras, «porque ellas mismas han creído hasta el final que era posible, a pesar de las adversidades que han tenido durante el año», reflejó la técnico.

«Me he sentido muy arropada desde el primer día que llegué. Todavía no quiero pensar en la siguiente temporada. Hay que ser ambiciosas y saber a donde queremos llegar. Aún quedan tres partidos y no nos vamos a relajar», sentenció la entreandora