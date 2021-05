El líder del Mundial, Lewis Hamilton (Mercedes), logró la 'pole position' del Gran Premio de España de Fórmula Uno, la número 100 de su carrera, en una sesión de clasificación en la que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) fueron sexto y décimo respectivamente.

Junto a Hamilton, desde la primera fila, saldrá este domingo el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Tercero arrancará su compañero de equipo en Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas.

Sainz: "Si falla alguno de los líderes podemos hacer podio"

El piloto madrileño dijo que "si falla alguno de los líderes (Mercedes y Red Bull) en la carrera de mañana domingo no descarta "hacer podio" tras finalizar la clasificación en una notable sexta posición.

"Al final ahora dependes de que ellos no estén y queremos podios sin depender de los demás", añadió en este sentido el madrileño, quien también explicó que a pesar de estar "yendo bien todo el fin de semana" su equipo todavía no está donde quiere estar.

Alonso: "El tráfico me ha perjudicado en la última vuelta"

Por su parte, el asturiano consideró que "el tráfico" le perjudicó "en la última vuelta" de la clasificación, cuando intentaba mejorar la décima posición en la que partirá mañana en el Circuito de Barcelona-Catalunya.

"Daniel Ricciardo (McLaren) y yo hemos tenido mucho tráfico en la última vuelta, nos hemos encontrado cinco coches en la parte final. Creo que en la Q3 no he ejecutado bien la estrategia, no he estado bien o no he gestionado adecuadamente el asunto del tráfico", añadió en este sentido Alonso.

Horario de la carrera del GP de España de F1:

Domingo 9 de mayo

Carrera: 15.00 horas

Dónde ver las carreras de Fórmula-1

La temporada 2021 de Fórmula-1 2021 se podrá seguir en directo en España por televisión a través de Movistar+ y DAZN. El operador de telecomunicaciones incluirá una cobertura completa en su canal Movistar+ F1 y la plataforma de 'streaming' suma las carreras a su oferta gracias al acuerdo alcanzado, que también afecta a MotoGP.

Sin embargo, en esta ocasión, todo el Gran Premio de España, además de en las opciones habituales, se podrá ver también en abierto a través de Telecinco.

En lo que respecta a los principales países de Latinoamérica, en Argentina, Colombia y Chile los grandes premios se podrán seguir a través de Fox Sports, mientras que en México será Channel 9 Televisa la encargada de las transmisiones. Por su parte, en Estados Unidos la Fórmula-1 se podrá ver a través de ESPN.