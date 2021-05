Derrota in extremis del Rocasa Gran Canaria en Galicia. El conjunto grancanario no fue capaz de conseguir la victoria ante el Atlético Guardés en un partido decidido en el último minuto (27-26). Pese a lo igualada que estuvo la contienda, el cuadro local anotaba un gol decisivo que las amarillas no pudieron responder cuando buscaban el empate sobre la bocina.

Ninguno de los dos equipos fue capaz de ponerse por delante en los primeros cuatro minutos, algo que dejaba el marcador en un impactante 0-0. Sin embargo, María Gomes rompió la sequía para el Rocasa con un derechazo que fue directo a las mallas de la meta defendida por Marisol Carratú.

El partido estuvo siempre igualado durante el primer cuarto de hora. Gallegas y grancanarias fueron calentando muñecas para ir sumando tantos, elevando el tono anotador del choque. No obstante, las amarillas estaban respondiendo muy bien (9-10).

Aún con ese guión, las amarillas no lograban cimentar un parcial con el que alejarse un poco en el marcador. Romper la igualdad podía ser un pequeño golpe sobre la mesa dado lo parejo que estaba el choque, sobre todo, estando tan cerca la llegada del descanso. Fue entonces cuando el Rocasa logró colocarse dos goles por delante gracias a las paradas de Ana Palomino y el buen hacer en ataque, pero Guardés no las dejó escaparse más apretando a tiempo.

Un gol de Tiddara Trojaola casi sobre la bocina le dio al Rocasa una mínima ventaja con la que cerrar un primer tiempo (14-15). tras el descanso, el duelo se mantuvo en la tónica de máxima igualadad, con constantes empates y sin que ninguno lograr despegarse.

Así se entraba en la fase crucial del choque. Y ahí el Atlético Guardés jugó mejor sus cartas. Un tanto de Paulina Pérez a menos de un minuto del final, obligaba al Rocasa a estar muy certero para lograr al menos un punto. Con el 27-62, el técnico Carlos Herrera pidió un tiempo muerto para preparar una última jugada. Sin embargo, una pérdida de las amarillas finiquitó el partido y las locales se acabaron llevando un triunfo que pudo caer para cualquiera de los dos lados.