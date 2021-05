La Ciudad Deportiva Gran Canaria, hasta la bandera

En un auténtico hervidero de atletas se convirtió el pasado sábado la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva Gran Canaria. Allí tuvo lugar una maratoniana doble jornada que congregaba unos 200 deportistas, compartiendo espacio los deportistas de las categorías mayores con las más jóvenes promesas de este deporte.

El programa de la cita atlética constaba de 31 pruebas en la sesión de la mañana y 35 la de la tarde. En la convocatoria programada por la Federación Insular, valedera para los Juegos de Gran Canaria en el caso de los menores, compitieron niños y niñas con edades comprendidas entre los ocho y los 14 años. En cuanto a los deportistas de las categorías superiores, desde los 16 años en adelante, estos competían en un control. Todo debido a las restricciones.

A medida que avanza la temporada, se nota la mejoría en las marcas, sobre todo en carreras y saltos, y en un menor nivel en los lanzamientos. Destacaron en las categorías superiores la júnior Lucía Camacho (Tenerife Cajacanarias) en longitud con 5,73 metros; los fondistas del HPS Francisco Cabrera y Saúl Castro en el 3.000 metros absoluto, con unos tiempos de 8.25.8 y 8.26.5, respectivamente; los sénior Daniel Cabrera (Tenerife Cajacanarias) y Adrián Romero (UAVA) en el 800 metros, bajando ambos de los dos minutos (1.58.98 y 1.59.97, respectivamente); Brian Brito (CEAT Tenerife 1984), con 22.72 en el 200 metros juvenil; y Paula Luján (Tenerife Cajacanarias) en el 100 metros vallas absoluto con 14.85.

En las categorías menores, los que más destacaron fueron Nira Morales (CAI), con 1.32.32 en el 500 metros alevín; Andrea Monroy (Chikillos), con 15.08 en el 100 metros vallas sub 16; María Martel (San Bartolomé), con 13.49 en el 100 metros sub 12; Emilio Cabrera (Calle 1), con 11.64 en el 100 metros; Miguel López (UAVA), doble vencedor en los 500 y en los 2.000 metros (1.24.64 y 7.04.92, respectivamente); el atleta palmero sub 14 Diego Camacho (Brisas El Paso), con 3.09.44 en el 1.000 metros obstáculos; Denis Krasenov (San Bartolomé), con 1.37.36 en el 500 metros alevín; Brandón Parra (San Bartolomé), con 39.24 en el 300 metros; Niara Morales (CAI), con 1.32.82 en el 500 metros alevín; María Martel (San Bartolomé), con 13.49 en el 100 metros sub 12.

Más allá de las marcas y registros, el pasado sábado, en la pista de la Ciudad Deportiva Gran Canaria, sobresalían el ánimo y las muchas ganas que le ponían los más jóvenes del atletismo local en cada una de sus respectivas competiciones. En la imagen superior, un grupo de ellos durante una prueba de 300 metros. A la izquierda, en acción, una jovencísima participante en la cita de lanzamiento de pelota ante la mirada del resto de participantes. |