Oficial: Yosvany Hernández firma con el Guaguas

Más dinamita para el CV Guaguas. Yosvany Hernández, uno de los mejores receptores del mundo, se acaba de comprometer de manera oficial con el conjunto insular por dos temporadas, con opción a una tercera más. El conjunto de Sergio Miguel Camarero comienza a cobrar unos enteros acorde de los retos mayúsculos que afrontará la próxima campaña, con el objetivo de la Champions en el horizonte.

Hernández, formado como deportista de élite en su Cuba natal, daba el salto a Europa en la temporada 2013 - 2014 de la mano del Stroitel Minsk bielorruso, iniciando una trayectoria deportiva exitosa en algunas de las mejores ligas de voleibol del mundo y que le han llevado a defender los colores del Al-Hilal VC (Arabia Saudí, 2014 - 2015), Jakarta Pertamina Energi (Indonesia, 2015 - 2016), Talalea El-Geish (Egipto, 2016 - 2017), Baniyas VC (Emiratos Árabes, 2017 - 2018), Ansan Ok Savings Bank Rush & Cash (Corea del Sur, 2018 - 2019), Hyundai Capital Skywalkers (Corea del Sur, 2019 - 2020), Haliliye Belediye Spor (Turquía, 2020 - 2021) y finalmente el Korean Air Jumbos (Corea del Sur, 2020 - 2021).

En su palmarés destacan una una Korean V-League, dos Ligas Bielorrusas, 2 Copas Bielorrusas, Una Copa de Egipto, un subcampeonato en la KOVO Cup, un subcampeonato en la Super League Arabia Saudí y un bronce en la Proliga de Indonesia.

El CV Guaguas incorpora a un jugador capaz de marcar las diferencias en cada partido, con un saque que llega a alcanzar los 140 kilómetros por hora y de rematar desde cualquier posición gracias a su 2.01 metros de estatura. A su buena recepción y bloqueo, añade además su carácter ganador y su hambre por seguir engrosando su palmarés defendiendo la elástica amarilla durante las dos próximas campañas con opción a prolongar su contrato durante una temporada más.

El que fuera gran capitán de la Selección Cubana desembarca en la isla redonda a sus 29 años con la intención de lograr la estabilidad que le ha faltado hasta el momento y ayudar a seguir forjando la leyenda del nuevo Guaguas.

La valoración de Sergio Miguel Camarero

"Es otro gran fichaje que se ha podido hacer realidad gracias a Juan Ruiz, porque el poder traer al CV Guaguas a dos figuras mundiales de la talla de Escobar y de Yosvany Hernández no es nada sencillo y es algo que ya es conocido por toda Europa y prácticamente por todo el mundo".

"Es un jugador muy potente tanto en ataque, como en recepción, en el saque y en bloqueo".

"Nos va a ayudar mucho a la hora de poder conseguir nuestros objetivos que más allá de la liga y de la Copa queremos hacer una buena labor en Europa ".

"Como entrenador estoy encantado con su llegada y el poder contar con una plantilla tan completa y con tan buenos jugadores, porque la verdad es que facilita bastante el trabajo. El nivel de los entrenamientos va a subir mucho".

"El Guaguas ha dado un paso adelante porque tenemos un equipo potente para competir en Europa y lograr buenos resultados. Ahora toca trabajar con mucha ilusión y con muchas ganas de hacerlo bien, trabajando cada día, que es lo que al final nos va a dar el éxito".

Yosvany Hernández: "Soy un jugador humilde que pone siempre el corazón y el alma en cada juego"

La experiencia de jugar en tantos países diferentes

"Me ha brindado la oportunidad de conocer muchas culturas diferentes y poder conocer más en profundidad este mundo hermoso en el que vivimos".

"Soy una persona a la que no le cuesta en absoluto adaptarse a nuevas culturas y a jugar en campeonatos diferentes".

Sus motivos para aceptar la oferta del CV Guaguas

"Es un proyecto que Juan Ruiz el presidente me lo presentó como muy hermoso y la verdad es que me quedé boquiabierto porque además voy a poder finalmente convivir con mi familia. Mi hijo va a estudiar en España y mi mujer también va a poder trabajar allí. Todos estos años que yo he estado jugando en diferentes países ellos no han podido nunca seguirme por un tema sobre todo de idioma, era algo complicado".

"Este proyecto me ha encantado y la verdad es que lo más probable es que termine viviendo en un futuro también en Las Palmas de Gran Canaria".

La oportunidad de poder jugar la CEV Champions League

"Lo que más me motivó del proyecto es el tener la posibilidad de disputar la Champions, poder demostrar mi calidad en una competición en la que hasta la fecha no he podido hacerlo".

Su impresión sobre la SVM

"De la Superliga no tengo demasiada información sobre ella, pero voy con la mente fuerte para hacer grandes cosas en la Champions".

Los beneficios para el equipo y para el club de poder competir en Champions

"Creo que puede aportar mucha experiencia al equipo y ayudar a la afición a amar más el voleibol, porque jugar la Champions es otro nivel".

Su aportación al equipo

"Voy a aportar confianza al equipo, voy a trabajar todo lo que sea necesario y mis compañeros serán a partir de ahora mi familia".

Con ganas de conocer la isla

"No conozco absolutamente nada todavía, pero me muero de ganas de conocer la isla por completo, de punta a punta".

"Tengo amistad con Sulián Matienzo, con Nancy Carrillo y con Lisbet Arredondo. La verdad es que creo que me lo voy a pasar muy bien, estoy seguro de que Gran Canaria me va a encantar y más por nuestra personalidad, que nos gusta el clima caliente, el buen ambiente, la buena vibra entre las personas".

Su conocimiento sobre el juego de su nuevo equipo

"Vi las estadísticas de los últimos partidos y algunas imágenes por el Instagram del club".

Su buen feeling con Juan Ruiz

"Juan en todo momento me ha demostrado mucho aprecio y la verdad es que en Korea querían renovarme y pagar la multa para poder liberarme del contrato con el Guaguas, pero por el aprecio que le cogí al presidente, por su sinceridad y por sus palabras hacia mi persona no tuve dudas en decidir venirme para Las Palmas de Gran Canaria".

Sus virtudes como jugador

"Soy un jugador bastante humilde. Mis amigos y mi representante siempre me dicen que soy una bestia, pero yo sinceramente que no veo eso, yo me considero un jugador humilde que pone siempre el alma, el corazón, en cada juego y en cada entrenamiento".

Sus hobbys más allá de la pista

"Me gusta estar en familia, llevar a mi hijo al parque y a jugar al fútbol".

"No vivo una vida excéntrica porque no es algo que me guste".

"Me gusta ver películas, Netflix, jugar a la Playstation en mi casa, me gusta vivir una vida muy tranquila como si estuviera en una burbuja".

Su objetivo

"Mi objetivo es arrasar con todo, no me gusta perder".

"Vengo con todo y el que se ponga en medio que se quite (risas)".

Mensaje para su nueva afición

"A la afición le diría que lo voy a dar todo desde el primero al último día, en cada entrenamiento, en la confianza del equipo, en la preparación tanto física como mental, tanto dentro como fuera de la cancha".

"Su apoyo siempre es necesario, aun en los momentos en que no pudieran ir a ver algún juego por cuestiones de virus".

"Un saludo grande para todos ellos, un amor y nos vemos muy pronto en el Guaguas".